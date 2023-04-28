"Країни вже нема": медведєв новими заявами викликав гнів Молдови

У Молдові заявили, що мова заяв ведмедєва є неприйнятною

МЗС Молдови викликало посла росії після зухвалих слів дмитра медведєва, який хамськи коментував рішення Республіки про заборону на в’їзд володимира путіна та інших росіян.

Як повідомляє "Європейська правда", у Кишиневі зазначили, що заява медведєва є неприйнятною, і викликали до себе російського посла.

"Міністерство закордонних справ та євроінтеграції не коментуватиме абсолютно неприйнятну мову заяв, які сьогодні зробили деякі російські чиновники, але ми наголошуємо, що посла Російської Федерації в Молдові Олега Васнєцова буде викликано до міністерства для надання пояснень щодо заяв на адресу нашої країни", – кажуть у МЗС Молдови.

Нагадаємо, що після рішення Молдови створити "чорний список" росіян, яким заборонено в’їзд у країну, свої п’ять копійок поспішив вставити одіозний екс-президент рф дмитро медведєв. Той у своєму потоці невичерпного абсурду видав, що нібито Молдови взагалі не існує, тому що керівництво її "продало Румунії".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медведєв запропонував цинічний спосіб уникнути "Третьої світової" війни.

Також ми повідомляли, що Молдова відповіла МЗС рф щодо мови, а ЄС уже готує місію допомоги Кишиневу.