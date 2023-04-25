За рахунок України: медведєв запропонував цинічний спосіб уникнути "Третьої світової"

"козачок" російського диктатора дмитро медведєв знову наробив одіозних заяв, сповнених маячні

Експрезидент рф дмитро медведєв знову зробив низку скандальних заяв. Це відбулося на просвітницькому марафоні "Знання" у росії.

Як повідомляють російські ЗМІ, він багато говорив про вибори у Сполучених Штатах Америки, погрожував ядерними ударами, але особливо підкреслюють його цинічний вислів щодо поділу України:

"Краще "тихий поділ" України Польщею та іншими країнами, ніж Україна в НАТО чи світова війна", — заявив медведєв. Також він почав розповідати, що росія готова завдавати ядерних ударів.

"У москви "не здригнеться рука" у разі необхідності застосування ядерної зброю. росія може першою застосувати ядерну зброю, якщо щодо неї буде виявлена агресія, яка загрожуватиме існуванню держави", — висловився заступник голови Радбезу рф.

Окрім цього політик країни-терориста встиг підтримати Ілона Маска на виборах у США, а також заговорити про поділ Сполучених Штатів Америки. Так, мєдвєдєв вважає, що перемогу на виборах президента США може здобути людина з великим авторитетом, як Ілон Маск. Водночас судячи з претендентів на пост президента Америки, ситуація там нібито розвивається за законами трагіфарсу, який ризикує перейти до "балагану", говорить путініст.

Водночас через втрату ролі євро, за словами того ж таки медведєва, на Євросоюз начебто чекає повернення до національних валют. Також Захід не може сьогодні диктувати людству свою волю, як робив це півстоліття тому. Крім того, захід західної економічної моделі розвитку — не за горами. медведєв вважає цілком можливим сценарієм відділення деяких штатів від США, а сам "вболіватиме за Техас".

Крім того, друг російського диктатора заявив, що світ хворий і перебуває на порозі нової світової війни, яку можна уникнути. А сам Захід не справедливий до рф. В коментарях політика висміюють.

Нагадаємо, що раніше медведєв зчинив істерику через Південну Корею. Лідер Кореї заявив про збройну підтримку України, що викликало в заступника голови радбезу рф хвилю емоцій.

Також він пригрозив знищити Польщу. Заява пролунала після того, як керівництво Польщі підтримало удари України по росії, задля перерізання логістичних ланцюжків.