Зойки медведєва на адресу суддів МКС докотилися до Європи: в ЄС відповіли

ЄС продовжуватиме виступати за універсальність Римського статуту

Істеричні зойки колишнього президента росії Дмитра Медведва докотилися і до ЄС. Там його "страшилки" не оцінили та засудили.

Про це повідомляє пресслужба Дипломатичної служби ЄС.

Йдеться про погрози ракетними ударами суддям Міжнародного суду, які видали ордер на арешт диктатора володимира путіна. Євросоюз засуджує заходи, оголошені росією проти прокурора МКС та суддів, які беруть участь у видачі ордерів на арешт російських представників.

"ЄС підтверджує свою повну підтримку МКС. Будь-які заходи у відповідь проти тих, хто бере участь у роботі МКС, неприйнятні. Очолюючи боротьбу з безкарністю, МКС повинен мати можливість працювати незалежно і неупереджено", — підкреслив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель..

За словами Борреля, ЄС, як і раніше, прихильний до захисту Суду від будь-якого зовнішнього втручання, спрямованого на перешкоджання відправленню правосуддя та підрив міжнародної системи кримінального правосуддя.

"ЄС продовжить виступати за універсальність Римського статуту і запропонує всім державам, які ще не зробили цього, розглянути можливість приєднання до МКС, щоб покласти край безкарності за найтяжчі злочини",-наголосив глава європейської дипломатії.

Зазначимо, що в Україні також прокоментували чергову витівку медведва, щоправда, вже в іронічному ключі. Радник голови ВП Михайло Подоляк натякнув на те, що перш ніж погрожувати всьому світу своїми ударами, російській армії слід звернути увагу на свої реальні, а не вигадані успіхи.

Раніше ми писали, що Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт володимира путіна. Завдяки цьому рішенню російський диктатор став невиїзним, а в кремлі почалася ціла "пожежа" з істерик пропагандистів та політиків.