Вопли медведева в адрес судей МУС докатились до Европы: в ЕС ответили

ЕС продолжит выступать за универсальность Римского статута

Истерические вопли бывшего президента россии дмитрия медведва докотились и до ЕС. Там его "страшилки" не оценили и осудили.

Об этом сообщает пресс-служба Дипломатической службы ЕС.

Речь идет об угрозах ракетными ударами судьям Международного суда, которые выдали ордер на арест диктатора владимира путина. Евросоюз осуждает меры, объявленные россией против прокурора МУС и судей, участвующих в выдаче ордеров на арест российских представителей.

"ЕС подтверждает свою полную поддержку МУС. Любые ответные меры против тех, кто участвует в работе МУС, неприемлемы. Возглавляя борьбу с безнаказанностью, МУС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно", — подчеркнул верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По словам Борреля, ЕС по-прежнему привержен защите Суда от любого внешнего вмешательства, направленного на препятствование отправлению правосудия и подрыв международной системы уголовного правосудия.

"ЕС продолжит выступать за универсальность Римского статута и предложит всем государствам, которые еще не сделали этого, рассмотреть возможность присоединения к МУС, чтобы положить конец безнаказанности за самые тяжкие преступления", — подчеркнул глава европейской дипломатии.

Отметим, что в Украине также прокомментировали очередную выходку медведва, правда уже в ироничном ключе. Советник главы ОП Михаил Подоляк намекнул на то, что прежде, чем угрожать всему миру своими ударами, российской армии следует обратить внимание на свои реальные, а не выдуманные успехи.

Ранее мы писали, что Международный суд в Гааге выдал ордер на арест владимира путина. Благодаря этому решению российский диктатор стал невыездным, а в кремле начался целый "пожар" из истерик пропагандистов и политиков.