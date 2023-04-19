"Черное море должно стать морем НАТО" — экс-министр обороны Молдовы об украинском мужестве и молдавской "пятой колонне"

Анатоль Шалару – о роли Украины в создании новой системы глобальной безопасности и о том, чем Молдова может в этом помочь

Захват Республики Молдова (РМ), как минимум политический, был и остается одной из целей Кремля. Об этом говорят данные украинской разведки, которыми президент Владимир Зеленский поделился с молдавской коллегой Майей Санду. Она подтвердила, что в плане речь идет о некоторых насильственных действиях против госучреждений и даже захвате заложников. Данные журналистов-аналитиков подтверждают планы Кремля по установлению политической гегемонии в РМ. Приднестровье как российский и пророссийский анклав также никуда не делось.

О вызовах, которые стоят перед Молдовой, о роли Украины в защите этой страны от российской агрессии, а также о том, как минимизировать влияние рф на РМ, "Телеграф" побеседовал с депутатом первого Парламента Республики Молдова (с 1990-го по 1994 год), министром транспорта и дорожной инфраструктуры (с 25 сентября 2009-го по 30 мая 2013 года), министром обороны Молдовы (с 30 июля 2015-го по 27 декабря 2016 года) Анатолем Шалару.

О победах и поражениях молдавской власти, а также Великом нацсобрании

– Назовите топ-победы и топ-поражения действующей молдавской власти.

– Топ-победа нынешних молдавских властей, ставшая возможной во многом благодаря отваге украинской армии, это получение вместе с Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС.

Также одно из достижений властей Республики Молдова – продолжение начатого предыдущими правительствами курса на обретение независимости от российского газа. Удалось запустить газопровод Яссы— Кишинев, теперь мы подключены к европейской газовой сети. Началось строительство и двух высоковольтных линий электропередачи, через которые получаем электроэнергию напрямую из Румынии.

Самым же большим поражением властей РМ считаю то, что не удалось справиться с реформой юстиции. Нынешние власти, даже в свою оппозиционную пору, всегда обещали, что, получив соответствующие полномочия, обязательно проведут данную реформу, уволят всех коррупционеров из этой области. Но, к сожалению, пока не ничего получилось. Хоть и пригласили какого-то прокурора из США (молдавской национальности), однако реформа оказалась заблокированной. Надеюсь, с помощью экспертов из Евросоюза будут предприняты необходимые шаги. Проблемы с юстицией являются тормозом как для других реформ (в том числе евроинтеграционных), так и для привлечения иностранных инвестиций.

– Президент Молдовы Майя Санду призвала жителей страны 21 мая выйти на площадь Великого национального собрания в центре Кишинева. По ее словам, это необходимо для того, чтобы поддержать стремление Молдовы в Европу и показать, что граждане хотят мира и демократии. Как оцениваете подобную инициативу? Будет ли от нее эффект?

– На это мероприятие приглашены все проевропейские силы Молдовы. Думаю, будет высказано отношение к попыткам россии дестабилизировать ситуацию в РМ путем антиевропейских, антиукраинских, явно пророссийских протестов. Их всегда финансирует Кремль.

Надеемся, на Великое нацсобрание выйдут десятки, сотни тысяч человек, чтобы доказать евроинтеграционные устремления и поддержать демократические ценности. Показательно и то, что собрание состоится незадолго до запланированного на 1 июня в Кишиневе второго заседания Европейского политического сообщества. Планируется, что на саммит, где обсудят совместные усилия по достижению мира (в контексте российско-украинской войны и связанных с ней кризисов), защиту демократии, укрепление энергетической безопасности и устойчивость европейских государств, прибудут более 40 руководителей стран и правительств Европы, включая, возможно, и президента Украины.

Великое национальное собрание в Молдове. Иллюстративное фото

Массовое участие в мероприятии, намеченном на 21 мая, станет четким сигналом и рф, и Европе, и внутренним силам, которые пытаются дестабилизировать положение, что курс Молдовы уже не изменить. Мы идем в ЕС. И обязательно будем там!

Не исключено, что будут попытки дестабилизировать проведение национального собрания. Та же пророссийская партия "Шор" беглого олигарха Илана Шору уже обратилась к своим сторонникам с соответствующим призывом. Учитывая, что денег у этих структур хватает, а их митинги в основном проплаченные, не исключено, что им удастся собрать пару тысяч тех, кто готов попытаться сорвать проведение этого собрания.

О битве за Черное море

– 12-13 апреля в Бухаресте проходила Первая Черноморская конференция по безопасности, которую организовали украинская и румынская стороны. Как сделать Черное море реально безопасным?

– К сожалению, российская пропаганда по всему миру многие годы формировала мнение, будто Черное море – это чуть ли не "внутреннее озеро" рф. И что особого стратегического значения оно не имеет. Но сейчас мы видим, что Черное море крайне важно не только для региональной, но и для глобальной безопасности. Та же блокировка украинских портов поставила многие страны на грань голода. И кто знает, что было бы, не додави в итоге ООН и Турция россиян заключить "зерновое соглашение".

К сожалению, в свое время другие черноморские страны не смогли сформировать единую политику по безопасности. И сейчас важно, прежде всего, при помощи НАТО, выработать совместную антироссийскую позицию во имя общей безопасности. Следует отбросить разногласия прошлого, которые активно эксплуатировала рф, не давая найти точки соприкосновения между Украиной и Румынией, Украиной и Болгарией, Украиной и Грузией, Болгарией и Турцией, Румынией и Турцией… Сейчас этим странам нужно совместно выработать общую позицию – и изолировать россию на Черном море. Закрыть Босфор и Дарданеллы для судов страны-агрессора. Не пускать корабли россиян ни в какие порты.

Следует интенсивно работать с Грузией и Турцией, ведущими своеобразную (довольно лояльную) политику по отношению к рф. Понятно, что они преследует свои интересы, что их бизнес тесно переплетен с российским. Но нужно мыслить стратегически, а не исключительно тактически. И стратегически важно сделать Черное море безопасным, что возможно лишь при условии, что оно станет морем НАТО и союзников.

О российских видах на Молдову

– Недавно стало известно о планах Кремля относительно политического подчинения Молдовы. Как выяснилось, Москва планировала укрепить свое влияние на официальный Кишинев уже к 2030 году. Стала ли эта новость сенсационной?

– россия никогда не меняла свою внешнюю политику в отношении стран постсоветского пространства. Она всегда хотела иметь на них влияние, причем – максимальное. Это касается и Украины, и Молдовы, и Грузии (где это у рф частично получилось), и Беларуси (где это и вовсе получилось), и всех остальных.

Еще с прошлого года стало известно, что россия вынашивала планы по оккупации Молдовы. Но это не получилось благодаря Украине, которая выстояла. Кстати, в 2014-м, когда по плану Кремля должна была появиться "Новороссия", охватывающая и Черноморское побережье, вплоть до устья Дуная, включая Одесскую область, пророссийские силы проводили в Гагаузской автономии Молдовы "референдум". По типу тех, которые рф устроила на Донбассе. Россияне пытались вытащить Гагаузию из состава Молдовы, включив ее в Союзное государство из себя, Беларуси и Казахстана. Тогда представители Приднестровья и Гагаузии ездили в Одессу, принимали участие в съездах о создании Буджакской республики и так далее. Были планы по организации провокаций и беспорядков в Молдове, которую потом намеревались втянуть в состав "Новороссии", а затем и собственно рф.

Но Одесса не сдалась. Украина не сдалась. Планы по созданию "Новороссии" рухнули. Многие пророссийски настроенные граждане Молдовы тогда были объявлены в Украине персонами нон грата. А россия, активно занявшись милитаризацией аннексированного Крыма и поддержанием в горячей или тлеющей фазе конфликта на Донбассе, временно оставила Молдову в покое.

– Однако события 2022-го показали, что российская агрессия может быть лишь отложена, но не прекращена, пока не рухнет империя.

– Да, это так. В 2022-м, когда началось широкомасштабное российское вторжение в Украину, в планах Кремля было и пробитие сухопутного коридора в Приднестровье, заход туда, а затем – оккупация всей Молдовы вплоть до границы с Румынией.

Но, опять-таки, Украина выстояла. Десант россияне на одесское побережье высадить не смогли, остров Змеиный не удержали. Одесса выстояла, Николаев выстоял. И россия перешла к третьему плану покорения Молдовы.

– Та самая дестабилизация, слом демократического курса и политический захват власти пророссийскими силами, о чем прошлой зимой говорили украинские разведка и президент Зеленский?

– Именно! Организация протестов (из-за роста тарифов), давление на проевропейскую власть, принуждение ее уйти в отставку. Затем – досрочные выборы, победа там пророссийских сил, создание правительства, напрямую подчиняемого Кремлю. Затем – легализация присутствия российской армии в Приднестровье, появление в Молдове военных баз рф, превращение ее в очередной плацдарм имперских амбиций страны-агрессора. Граница с Украиной была бы закрыта, транзит заблокирован. И началась бы накачка Молдовы российскими военными. Воздушными путями. Через те же Армению, Турцию. В итоге Украина получила бы еще один фронт.

Не зря в последнее время Молдова, как и Украина, оказалась в центре внимания американской и европейской политики. С помощью Запада (финансовой, активной работы спецслужб), благодаря героизму Украины российские планы относительно Молдовы могут быть окончательно сломаны.

О решении приднестровской проблемы

– Какие угрозы представляет сейчас Приднестровье для Молдовы и Украины? Как этот кейс может использовать россия?

– Само по себе Приднестровье не представляет опасности. Местное население воевать не хочет, умирать за путина не готово. А ограниченный российский военный контингент численностью до двух тысяч человек (половина из которых – технический персонал, а собственно россиян – не более 30%) мало на что способен. Местные военные приходят утром на службу, а вечером идут домой – доить корову и обрабатывать огород.

"Руководство" Приднестровья уже не раз дало понять, что не хочет втягиваться в эту войну. Интересно, что т. н. "президент" Красносельский и вовсе является в том числе гражданином Украины. У него есть недвижимость, имущество, бизнес в Украине. Известно, что соответствующие люди его уже серьезно предупредили о последствиях, попробуй Приднестровье вступить в войну. Как минимум – перекроют бесплатный российский газ, на котором держится вся приднестровская экономика. К тому же более 60% экспорта Приднестровья идет в ЕС. Чего не будет, если Кремль втянет регион в войну. Приднестровье может оказаться в жесточайшей экономической изоляции. Не говоря уж о том, что в военном смысле, как я уже обозначал, Тирасполю тут рассчитывать не на что.

В то же время руководство Приднестровья, конечно, мечтает о победе рф.

– Какой наиболее эффективный способ решения приднестровской проблемы?

– Победа Украины в войне с россией. Потому что в результате победы Украины (надеемся, неминуемой) сепаратистский регион, эта "серая зона" процветания контрабанды и финансовых схем, прекратит свое существование, вернувшись в лоно Молдовы.

Тот же ограниченный контингент российских войск в Приднестровье (который находится там нелегально, даже Конституционный суд принял решение, что эти войска являются оккупационными, есть и соответствующее решение ОБСЕ) до сих пор получает деньги через Национальный банк Молдовы. К сожалению, все правительства Молдовы, включая нынешнее, шли в этом плане на уступки, боясь проблем, которые могут создать россияне. Но после победы Украины такие страхи отпадут.

О "пятой колонне"

– Кто и почему играет сейчас внутри Молдовы за россию?

– В глобальном смысле есть несколько территориальных игроков. Во-первых, Приднестровье, где находится российская оккупационная армия (да, малая количественно, но она есть), а у руля стоит пророссийская власть. Во-вторых, Гагаузская автономия. В 2004 году, когда в Молдове поменялась Конституция, был принят закон о предоставлении Гагаузии автономии, этот статус предоставлялся, чтобы там сохранили свой язык (там три официальных языка: гагаузский, молдавский и русский), свою культуру. Чтобы открывались школы на гагаузском языке. Чтобы этот этнос сохранился.

Но, к сожалению, руководство этой автономии всегда выполняло (и продолжает выполнять) приказы из Москвы. А та использовала и использует Гагаузию против любой не пророссийской власти Молдовы. Цели Кремля – федерализация Молдовы с приданием Гагаузии и Приднестровью права вето на внешнюю политику официального Кишинева. То есть, если мы захотим вступить в ЕС или НАТО, объединиться с Румынией, это могут блокировать Приднестровье и Гагаузия. Фактически – это потеря значительной части суверенитета.

– А если говорить о политических силах и прочей "пятой колонне"?

– В политическом смысле до сих пор действует печально известная партия "Шор", сбежавший лидер которой осужден на 15 лет за кражу из финансовой системы Молдовы почти миллиарда евро. Плюс – на подтанцовках у Кремля Социалистическая партия Молдовы под руководством бывшего президента Игоря Додона, который находится под следствием. Не исключено, что в будущем и Додон, и лидер "Шор" будут сидеть в одной камере. Имеется также менее весомая Партия коммунистов Республики Молдова под руководством экс-президента Владимира Воронина. Но ее можно назвать партией пенсионеров, будущего у нее нет.

Ну и, конечно, есть "пятая колонна" из чиновников, которая контролирует некоторые города (как тот же Бельцы). И в случае, если рф решится на организацию провокаций, она может на них надеяться. Так, в прошлом году в Комрате (столица Гагаузской автономии) состоялся ряд митингов, участники которых требовали с оружием в руках бороться против центральной власти, открыто призывали российскую армию "освободить" их от "европейских оккупантов".

Однако благодаря мерам, которые были приняты, благодаря помощи ЕС и США, удалось утихомирить этих провокаторов. Принят закон об уголовной ответственности за сепаратизм. Теперь его важно эффективно применять, отправив за решетку всех сепаратистов. Многие из них, к сожалению, получили политическое убежище в Германии – единственной европейской стране, поддерживающей идею о федерализации РМ. Похоже, у экс-канцлера ФРГ Меркель были по этому поводу какие-то соглашения с путиным. В итоге многие явные сепаратисты из Приднестровья и Гагаузии получили немецкое гражданство.

Украинцы сражаются за всю Европу

– Какой вклад может внести Молдова в победу Украины и всего демократического мира над россией?

– Конечно, у РМ ограниченные возможности для оказания помощи Украине. Есть гуманитарные аспекты (та же помощь беженцам), экономические (тот же транзит). Но главная помощь, как по мне, в том, чтобы не дать российским силам себя оккупировать. Усилить государственные институты, чтобы не допустить переворота. Продолжить европейский – демократический – вектор развития. Нынешние власти Молдовы, управляющие страной в столь сложный период, должны принимать соответствующие решения. Следует запретить деятельность пророссийских партий, всю российскую пропаганду (прямую и косвенную), без колебаний, жестко бороться с сепаратизмом. Садить за решетку всех, кто пытается дестабилизировать ситуации. Все меры, которые по разным причинам не принимались ранее, есть возможность принять именно сейчас.

– Вы бывали в Украине после начала широкомасштабного российского вторжения. Что наиболее поразило?

– Действительно, я бывал в Украине несколько раз с того времени. Меня, как и весь мир, поразили и ужасы, что творили здесь россияне (я посещал Бучу, Ирпень), и единство и мужество украинского народа. Но одно дело – видеть это по телевизору, по роликам в сети, а другое – собственными глазами.

Анатоль Шалару приезжал в Украину, посетил Бучу, Ирпень

В результате этой войны, после нее на карте Европы и мира будет уже не просто Украина, а УКРАИНА, доказавшая всем свои силу, мужество, смелость, свободолюбие. Это будет страна с самой мощной армией в Европе. Страна, играющая огромную роль в создании новой системы глобальной безопасности. Да и в создании новой Европы тоже. Вместе с Великобританией, Польшей, Румынией, рядом других стран.

Еще будучи министром обороны, я неоднократно посещал Украину. У меня всегда были хорошие отношения с вашими военными. Встречаясь с тогдашними украинскими президентом и министром обороны, мы решили в 2016 году вопрос о создании "зеленого коридора" по выводу российских войск из Приднестровья. Правда, рф на это так и не согласилась. Но у нее не останется вариантов после украинской победы.

И тогда, и сейчас я говорил, что украинцы сражаются не только за свою свободу, независимость, территориальную целостность, но и – за всю Европу.

Украина – не молодая страна, как говорят некоторые. Не страна, появившаяся благодаря СССР, как преподносит российская пропаганда. Украина – страна с историей и культурой длиной в тысячелетия. И у нее великое и прекрасное будущее.