Историк и дипломат Александр Левченко специально для "Телеграфа" развернуто объяснил, каким образом рф может дестабилизировать Молдову

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на специальном заседании Европейского Совета, что украинские разведчики получили российские документы, свидетельствующие о планах Кремля по полной дестабилизации ситуации в Молдове и подготовке государственного переворота. Получив письменные подтверждения из Киева о плане подготовки российских действий, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планировала осуществить государственный переворот посредством акций протеста, которые должна была организовать оппозиция, внедрившись среди участников акций и соответственно подготовленные боевики из таких стран, как РФ, Белоруссия, Сербия и Черногория. План включал акции саботажа и военную подготовку лиц, замаскированных под гражданских, для проведения насильственных действий, нападения на правительственные здания и захват заложников. Это не первый случай, когда Россия пытается заниматься такой опасной деятельностью в Молдове. Последний раз это было осенью. Москва планировала использовать иностранных диверсантов, чтобы свергнуть руководство Молдовы, прекратить путь вступления в Евросоюз и использовать страну в войне против Украины. Кремль хотел задействовать оппозиционные внутриполитические силы Молдовы, прежде всего партию "Шор", некоторых бывших ветеранов и милиционеров, а также лиц, связанных с экс-лидером Демократической партии Молдовы, влиятельным бизнесменом-миллиардером Владимиром Плахотнюком.

В российских материалах содержалась инструкция для действий в Молдове граждан РФ, Белоруссии, Сербии и Черногории с целью спровоцировать протесты и попытки сменить законную власть на нелегальную, контролируемую РФ. Граждане Сербии, которые, должны были участвовать в государственном перевороте по приказу Москвы, могли быть из числа фанатов клуба "Партизан". Так, они были схвачены в аэропорту Кишинева, а это 12 болельщиков белградского футбольного клуба, который 16 февраля играет матч с местным "Шерифом" на этапе Лиги Конфедераций. Кроме того, в аэропорту Кишинева полиция не пропустила в Молдову черногорский боксёрский клуб из Будвы. Это было сделано из соображений безопасности и опасности ухудшения ситуации в стране в ближайшее время.

Украинская сторона направила в Кишинёв официальную информацию с указанием мест и логистических аспектов организации запланированной Москвой подрывной деятельности. Смена власти в Кишинёве планировалась путём насильственных действий, замаскированных под протесты так называемой оппозиции. Секретарь СНБО А.Данилов заявил, что боевики из Чечни, воевавшие против Украины с 24 февраля 2022 года, сейчас направлены как российские "спасатели" в Турцию и могут неожиданно оказаться с тайной миссией на территории Молдовы. Так что сейчас все очень внимательно следят за этой ситуацией, чтобы эти "спасатели" случайно не направились в Кишинёв. Их фамилии и имена хорошо известны.

Служба информации и безопасности Молдовы подтвердила, что молдавская сторона получила сведения от Украины о намерениях России провести кампанию по дестабилизации ситуации в стране. Премьер-министр Молдовы Наталия Гаврилицэ подала в отставку после полутора лет пребывания во главе правительства. Майя Санду выдвинула новым премьер-министром своего советника по вопросам обороны, проевропейского политика Дорина Речану, который уже заявил, что намерен сохранить Молдову на пути к ЕС. При этом официальная кремлёвская позиция пока ограничивалась утверждениями тамошних российских дипломатов о том, что нейтральный статус Молдовы "гарантирует мир в регионе".

Молдова часто остаётся без электричества, когда российские ракеты повреждают энергетическую инфраструктуру юга Украины, а ракеты, выпущенные в сторону Украины, часто пролетают над её воздушным пространством. Ни для кого не секрет, что у Молдовы много проблем, но ухудшение политической ситуации, в первую очередь, объясняется проевропейскими настроениями главы государства и премьер-министра, где, столкнувшись с войной по соседству в Украине и российскими угрозами, президент Майя Санду даже осмелилась двадцать дней назад заговорить о членстве своей страны в НАТО. Формально нейтральную Молдову Российская Федерация держит в своём кулаке более тридцати лет, поддерживая "замороженный конфликт" и сепаратистское образование Приднестровье с 1992 года.

Сейчас в Молдове может быть реализован гибридный комплексный сценарий свержения власти. Первым этапом может стать дестабилизация ситуации в Кишинёве с помощью хаоса в политической, экономической и социальной сферах. В авангарде протестов планируются местные пророссийские силы и активисты промосковской направленности, которых в Молдове немало, и которые будут имитировать протесты не как отдельных антиправительственных групп, а якобы всех граждан. Второй этап может начаться с провокации против сил правопорядка во время протестов, а также с использованием боевиков для нападения на здания правительства и парламента. Среди боевиков могут быть как отечественные граждане из радикальных кругов, так и иностранные, прежде всего из Российской Федерации. Третий этап предполагает использование потенциала сепаратистского региона Приднестровья, откуда готовится наступление ударных формирований. Весьма вероятно, что будут планы по захвату аэропорта Маркулешть, чтобы отрезать северную часть страны по линии Бельцы-Фалешты. Аэропорт нужен как установление базовой точки для пресечения северной и центральной части Молдовы. Кроме того, ожидается, что несколько военных группировок выдвинуться из Приднестровья для нападения на столицу страны. Это один из возможных российских сценариев, слишком опасных для государственного суверенитета Молдовы, и требующих срочной реакции официального Кишинёва.