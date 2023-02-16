Історик та дипломат Олександр Левченко спеціально для "Телеграфу" розгорнуто пояснив, яким чином рф може дестабілізувати Молдову

Президент України Володимир Зеленський на позачерговому засіданні Європейської ради заявив, що українські розвідники отримали російські документи, які свідчать про плани Кремля повністю дестабілізувати ситуацію в Молдові та підготувати державний переворот. Отримавши письмові підтвердження з Києва про підготовку російських дій, президент Молдови Мая Санду заявила, що Росія планує здійснити державний переворот використовуючи акції протесту, які має організувати опозиція, проникнувши до кола учасників акцій із залученням військово навчених громадян з таких зарубіжних країн, як РФ, Білорусь, Сербія та Чорногорія. План передбачав диверсійні акти та військову підготовку людей, переодягнених у цивільне, щоб можна було здійснити насильницькі дії, напади на урядові будівлі та захоплення заручників. Це не перший випадок, коли Росія намагається здійснювати такі небезпечні дії проти Молдови. Востаннє це було восени минулого року. Зараз Москва планувала за допомогою іноземних диверсантів повалити керівництво Молдови, припинити шлях вступу до Євросоюзу та використати країну у війні проти України. Кремль планував залучити так звані опозиційні внутрішньополітичні сили в Молдові, насамперед партію "Шор", деяких колишніх ветеранів і поліцейських, а також осіб, пов'язаних з екслідером Демократичної партії Молдови, впливовим бізнесменом мільярдером Володимиром Плахотнюком.

У російських матеріалах містяться вказівки щодо в’їзду до Молдови громадян РФ, Білорусі, Сербії та Чорногорії для спроби спровокувати протести з метою змінити законну владу на іншу, підконтрольну Російській Федерації. Громадяни Сербії, які, на думку проєвропейського уряду Молдови, мали бути залучені у державному перевороті за наказом Москви, могли бути з-поміж фанатів клубу "Партизан". Так, вони були затримані в аеропорту Кишинева, а це 12 вболівальників белградської футбольної команди, що 16 лютого проводить матч з місцевим клубом "Шериф" у рамках Ліги Конфедерацій. Крім того, в аеропорту Кишинева поліція не пропустила до Молдови для участі в змаганнях чорногорський боксерський клуб з міста Будви. Це було зроблено з міркувань безпеки та небезпекою погіршення ситуації в країні найближчим часом.

Українська сторона надіслала до офіційного Кишинева інформацію із зазначенням місць та матеріально-технічних аспектів організації цієї російської диверсійної акції. Зміна влади в Кишиневі планувалася шляхом силових дій, замаскованих під протести так званої опозиції. Секретар РНБО О.Данілов також заявив, що чеченські бойовики, які воювали проти України з 24 лютого 2022 року, зараз поїхали в російському загоні "рятівників" наслідків катастрофічного землетрусу в Туреччині і можуть опинитися з кривавою місією на території Молдови. Тому зараз усі дуже уважно стежать за ситуацією, щоб ці "рятівники" випадково не опинилися в Кишиневі. Їхні прізвища та імена добре відомі.

Служба інформації та безпеки Молдови підтвердила, що молдовська сторона отримала від України повідомлення про наміри Росії провести спецоперацію з дестабілізації ситуації в країні. Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гавриліта пішла у відставку після півтора року перебування на чолі уряду. Мая Санду висунула свого радника з питань оборони, проєвропейського політика Доріна Речана новим прем'єр-міністром, який уже заявив, що має намір утримати Молдову на шляху до ЄС. Офіційна реакція Москви поки що обмежилася заявами російських дипломатів про те, що саме нейтральний статус Молдови "гарантує мир у регіоні".

Молдова часто залишається без електроенергії, коли російські ракети руйнують енергетичну інфраструктуру півдня України, при цьому ракети, випущені в бік України, часто пролітають над її повітряним простором. Не секрет, що Молдова має багато проблем, але загострення політичної ситуації, в першу чергу, пояснюється діяльністю проєвропейських глави держави і прем’єр-міністра. Зіткнувшись з небезпечними наслідками війни по сусідству в Україні та російськими загрозами Молдові президент Мая Санду двадцять днів тому навіть наважилася говорити про необхідність членства своєї країни в НАТО. А це явно роздратувало Москву. Формально нейтральну Молдову Російська Федерація тримає у своїх лещатах понад тридцять років, підтримуючи "заморожений конфлікт" і сепаратистське утворення Придністров’я з 1992 року.

Зараз у Молдові може бути реалізований гібридний комплексний сценарій повалення влади. Перший етап мав би дестабілізувати ситуацію в столиці Кишиневі за допомогою хаосу в політичній, економічній та соціальній сферах. В авангарді акції планують вийти місцеві проросійські сили та активісти промосковської орієнтації, яких у Молдові чимало, які імітуватимуть протести не як анти урядових груп, а нібито усього народу. Другий етап може початися з провокації проти сил поліції під час протестів, а також використання бойовиків для нападу на будівлі уряду та парламенту. В середовищі бойовиків можуть бути як представники радикальних кіл, так і іноземні громадяни, насамперед з РФ. Третій етап мав би використовувати потенціал сепаратистського регіону Придністров'я, з якого готується наступ ударних формувань. Дуже ймовірно, що будуть плани захоплення аеропорту Маркулешті, щоб відрізати північну частину країни вздовж лінії Бельці-Фалешті. Аеропорт, необхідний для встановлених опорних пунктів, щоб блокувати північну і центральну частини Молдови. Крім того, очікується, що кілька військових угруповань Придністров'я будуть залучені для наступу на столицю країни. Це один із можливих російських сценаріїв, які є надто небезпечними для державного суверенітету Молдови та вимагають термінової реакції офіційного Кишинева.