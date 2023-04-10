Молдова собирает Великое национальное собрание: президент объяснила его цель

Молдова хочет показать всему миру свое стремление в Евросоюз и приверженность демократическим ценностям

Президент Молдовы Майя Санду призвала жителей страны 21 мая выйти на площадь Великого национального собрания в центре Кишинева. Это необходимо для того, чтобы поддержать стремление Молдовы в Европу и показать, что граждане хотят мира и демократии.

Об этом сообщает портал NewsMaker. Собрание запланировано на 21 мая.

Майя Санду также вспомнила многочисленные акции протеста в Кишиневе, которым все же не удалось дестабилизировать ситуацию в Молдове. Несмотря на это "группа воров, которой платят грязные деньги" намерена помешать Молдове на пути евроинтеграции. Чтобы весь мир не считал молдован безразличными к судьбе собственной страны, президент и призывает выйти на площадь.

"Некоторые до сих пор сомневаются, действительно ли наш народ хочет вступить в Евросоюз. Я предлагаю ответить им. Пришло время молдаванам показать, что мы — решительный народ, мы хозяева в собственном доме, мы — народ, который может отстаивать демократию и мир", — заявила глава государства.

Также Санду отметила, что в ближайшее время намерена обсудть с гражданским обществом и политическими силами подробности готовящегося собрания. Имеено сейчас гражданам Молдовы необходимо объединиться, чтобы стать частью европейской семьи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Молдове переименовали государственный язык. Пророссийские партии были против, но их голоса ни на что не повлияли.