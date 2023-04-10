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Молдова збирає Великі національні збори: президент пояснила їх мету

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Великі національні збори у Молдові Новина оновлена 10 квітня 2023, 21:22
Великі національні збори у Молдові. Фото Ілюстративне фото

Молдова хоче показати всьому світу своє прагнення до Євросоюзу та прихильність до демократичних цінностей

Президент Молдови Майя Санду закликала мешканців країни 21 травня вийти на площу Великих національних зборів у центрі Кишинева. Це необхідно для того, щоб підтримати прагнення Молдови до Європи та показати, що громадяни хочуть миру та демократії.

Про це повідомляє портал NewsMaker. Збори заплановані на 21 травня.

Майя Санду також згадала численні акції протесту в Кишиневі, яким все ж таки не вдалося дестабілізувати ситуацію в Молдові. Незважаючи на це, "група злодіїв, якій платять брудні гроші" має намір перешкодити Молдові на шляху євроінтеграції. Щоб весь світ не вважав молдованів байдужими до долі своєї країни, президент і закликає вийти на площу.

"Дехто досі сумнівається, чи дійсно наш народ хоче вступити до Євросоюзу. Я пропоную відповісти їм. Настав час молдаванам показати, що ми — рішучий народ, ми господарі у власному домі, ми — народ, який може обстоювати демократію та мир", — заявила глава держави.

Також Санду зазначила, що найближчим часом має намір обговорити з громадянським суспільством і політичними силами подробиці зборів, що готуються. Саме зараз громадянам Молдови необхідно об’єднатися, щоб стати частиною європейської родини.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Молдові перейменували державну мову. Проросійські партії були проти, але їхні голоси ні на що не впилнули.

Теги:
#Молдова #Мітинг #Євроінтеграція #Майя Санду