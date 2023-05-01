Ворог просувається у Мар’їнці: свіжі карти боїв в Україні

Ворог не полишає ідеї повністю захопити Херсонщину та Запорізьку область

Російські окупанти не спиняють темпу атак. Ворог наступальні дії концентрує на Донеччині на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

За даними Генштабу українські військові відбили понад 36 атак ворога. Бахмут та Мар'їнка лишаються епіцентрами запеклих боїв.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ворог по різному веде атаки на ріхних ділянках фронту, зокрема на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна віддає перевагу використанню артилерії.

Карта боїв в Україні

Схід

На Куп'янському та Лиманському напрямку не повідомляється про наступ військ рф. Зазначається, що тривають артилерійські та мінометні обстріли. Однак є дані про локальні бої. Як повідомляють аналітики DeepState, найскладніша ситуація в Серебрянському лісництві.

Карта бойових дій в Луганській області

В Бахмуті не вщухають міські бої. Ворог також атакував Богданівку, Іванівське та Олександро-Шультине.

Карта бойових дій в Бахмуті

Ворог тисне на Авдіївку з боку Новобахмутовки та Крутої балки. За даними DeepState окупантам вдалось взяти під контроль майже весь центр Мар’їнки. Генштаб повідомляє про наступальні дії на Авдіївському та Мар'їнському напрямку. Окрім Мар'їнки війська противника вели наступ біля Авдіївки та Первомайського, безуспішно. На Шахтарському напрямку не припиняються обстріли.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь

За даними DeepState, на Херсонщині тривають обстріли лівого берега та островів у дельті Дніпра ворожою артилерією. Російські джерела припускають, що війська рф можуть піти у наступ на південному напрямку.

Лінія фронту на Херсонщині

Лінія фронту в Запорізькій області

Раніше "Телеграф" публікував думку експерта — колишнього офіцера КДБ, який вважає, що під час контрнаступу Україна має розбомбити точковими ударами військові цілі в прикордонних регіонах росії. Зазначимо, поки росія намагається завдати ракетного удару по Україні — в ніч на перше травня лунала тривога, в Павлограді повідомили про вибухи.