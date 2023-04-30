Потрібно бити прицільно: розвідник назвав цілі в росії, по яким повинні вдарити ЗСУ під час контрнаступу

Офіцер КДБіст вважає, що ЗСУ необхідно завдавати точкових ударів по території Росії.

У Європі змінили у позитивний бік своє ставлення з приводу ударів ЗСУ по території росії, а самі росіяни напередодні майбутнього контрнаступу України взагалі очікують атаку наших воїнів, зокрема, на Бєлгород.

Колишній офіцер КДБ та російської розвідки Сергій Жирнов в інтерв’ю шеф-редактору OBOZREVATELОресту Сохару на каналі "Орестократія" висловив свою думку щодо того, чи варто ЗСУ в рамках майбутніх операцій атакувати територію росії, наприклад, з метою відволікання від основних ударів.

"Треба розбомбити точковими ударами всі військові цілі у всіх прикордонних областях, а саме — у Брянську, Воронежі, Білгороді, Курську, Ростові, Краснодарському краї. Все, що є там військове, по-справжньому військове: військові частини, склади боєприпасів, склади техніки". Може бути якісь транспортні вузли, але дуже точковими ударами, щоб не було втрат серед цивільного населення. А заходити не треба... Більше того, українські війська цим займаються... Ми ж знаємо, що в Криму минулого року було. удари, точні, дуже класно зроблені. Чи то це було з повітря, чи то був спецназ. І цим треба займатися і далі. Так, без сумніву", — каже Жирнов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ЗСУ заявили, що удар по нафтобазі в Севастополі є елементом підготовки до масштабного наступу.

Також ми повідомляли, що невідомі дрони оселилися прямо в Москві.