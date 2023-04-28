Невідомі дрони оселилися просто в москві: кошмарять росіян і нападають на літаки

Дрони не дають життя росіянам

Невідомі дрони продовжують кошмарити росіян. Тільки вчора, 27 квітня, у Підмосков’ї помітили два БПЛА, як сьогодні у тому ж місці стався аналогічний випадок.

Про це повідомляють місцеві Telegram-пабліки.

Так, за даними каналу "112", один із безпілотників був помічений 28 квітня над аеропортом Домодєдово.

"Безпілотник помітили пілоти пасажирського літака авіакомпанії "Nordstar" під час приземлення. Посадка сталася в штатному режимі, на місці працюють оперативні служби", — йдеться у повідомленні.

В той же час стало відомо, що напередодні ще один БПЛА "напав" на літак уже в аеропорту Шереметьєво. Канал "Shot" пише, що він заважав пасажирському літаку зайти на посадку.

"За нашими даними, інцидент стався напередодні о третій годині дня. Екіпаж Boeing 737-800 "Перемоги", що летів з Нижньокамська до Москви, при заході на посадку зліва від літака помітив дрон, розмірами приблизно 10х20 см. Апарат був досить близько до борту, але КВС посадив судно без пригод", — пише автор поста.

Варто зазначити, що подібний інцидент стався і 25 квітня з бортом, який летів із Уфи до Москви. Пілот "Боїнга" авіакомпанії NordStar під час польоту помітив невідомий безпілотний літальний апарат у небезпечній близькості.

Поки невідомо, з чим пов’язані ці інциденти, проте деякі українці припускають, що можуть бути " тренування наших військових перед головним сюрпризом на 9 травня ". Адже нагадаємо, що напередодні цього свята у голови ГУР МО України у кабінеті помітили карту Москви.

Раніше ми писали про те, що в москві безпілотник упав у дуже цікавому місці.