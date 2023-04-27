9 травня все ближче: невідомі дрони лякають росіян у Підмосков’ї та біля аеропортів (відео)

Два дрони помітили неподалік аеропортів, а ще один — у Підмосков’ї

У росії один за одним трапляються загадкові випадки з безпілотниками, які, як вважають українці, можуть бути "тренуванням наших військових перед головним сюрпризом на 9 травня". Стало відомо про ще кілька інцидентів, що сталися на території Росії.

Так, один із дронів досить великих розмірів помітили у Підмосков’ї, над Серпуховом. Очевидці повідомили про побачене у поліцію. Тепер там з’ясовують, звідки цей БПЛА взявся. Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

Ще один випадок трапився на підльоті до Домодєдово. Пілот "Боїнга" авіакомпанії NordStar під час польоту помітив невідомий безпілотний літальний апарат у небезпечній близькості.

"25 квітня борт летів з Уфи до москви. Почав зниження. На висоті близько двох тисяч метрів екіпаж помітив білий безпілотник — він летів нижче за літак. Командир прийняв рішення здійснити посадку, як і планувалося. Борт успішно сів у Домодєдово. Хто запустив БПЛА, з’ясовується", — йдеться у повідомленні.

За три дні до цього стався подібний інцидент. Пілот літака "Победа", який вилітав із Шереметьєво, помітив невідомий дрон, який нібито пролітав за 120 метрів під бортом повітряного судна на висоті близько 600 метрів над землею.

Зазначимо, що в росії заявили, що ввечері 26 квітня ЗСУ нібито намагалися атакувати Курську АЕС із Сумської області. З боку країни-агресора було заявлено про кількох безпілотників, які система ППО рф помітила і збила.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що співзасновник monobank та розробник безпілотника "Довбуш" Володимир Яценко запустив конкурс до 9 травня, який зміг зацікавити навіть росіян. Його суть полягає в тому, що 9 травня дрон українського виробництва має долетіти й приземлитися на Красній площі в москві, а тому, хто зможе це зробити, обіцяють винагороду у розмірі 20 млн гривень.