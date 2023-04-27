9 мая все ближе: неизвестные дроны пугают россиян в Подмосковье и возле аэропортов (видео)

Два дрона заметили недалеко от аэропортов, а еще один — в Подмосковье

В россии один за другим происходят загадочные случаи с беспилотниками, которые, как считают украинцы, могут быть "тренировкой наших военных перед главным сюрпризом на 9 мая". Стало известно о еще нескольких инцидентах, которые произошли территории рф.

Так, один из дронов довольно больших размеров заметили в Подмосковье, над Серпуховом. Очевидцы сообщили об увиденном в полицию. Теперь там выясняют, откуда этот БПЛА взялся. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Еще один случай произошел на подлёте к Домодедово. Пилот "Боинга" авиакомпании NordStar во время полета заметил неизвестный беспилотный летательный аппарат в опасной близости.

"25 апреля борт летел из Уфы в Москву. Начал снижение. На высоте около двух тысяч метров экипаж заметил белый беспилотник — он летел ниже самолёта. Командир принял решение совершить посадку, как и планировалось. Борт успешно сел в Домодедово. Кто запустил БПЛА выясняется", — говорится в сообщении.

За три дня до этого случился подобный инцидент. Пилот самолета "Победа", который вылетал из "Шереметьево" заметил неизвестный дрон, который якобы пролетал в 120 метрах под бортом воздушного судна на высоте около 600 метров над землей.

Отметим, что в россии заявили, что вечером 26 апреля ВСУ якобы пытались атаковать Курскую АЭС из Сумской области. Со стороны страны-агрессора было заявлено о нескольких беспилотниках, которые система ПВО рф заметила и сбила.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что соучредитель monobank и разработчик беспилотника "Довбуш" Владимир Яценко запустил конкурс к 9 мая, который смог заинтересовать даже россиян. Его суть заключается в том, что 9 мая дрон украинского производства должен долететь и приземлиться на Красной площади в москве, а тому, кто сможет это сделать, обещают вознаграждение в размере 20 млн гривен.