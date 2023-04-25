20 млн гривен за дрон на Красной площади: monobank запустил конкурс, который заинтересовал даже россиян

Чем больше дронов будут запущены в сторону Москвы, тем выше шанс достигнуть цели

В россии все чаще падают неизвестные беспилотники, причем не только в приграничных регионах, но и в столице. На фоне этого соучредитель monobank и разработчик беспилотника "Довбуш" Владимир Яценко предложил вознаграждение в 20 млн гривен тому, чей БПЛА приземлится на Красную площадь 9 мая.

В интервью "Фокусу" он подробно рассказал об условиях сделки. Эксперты не сомневаются, что современные дроны украинского производства способны долететь до Москвы, проблема заключается лишь в российском ПВО.

Так, 6 апреля текущего года Яценко на своей странице в Фейсбук объявил так называемый конкурс. Условия простые: дрон украинского производства должен долететь и приземлиться на Красной площади в Москве 9 мая.

"Сегодня прочитал новость, что бункерный упырь колеблется по поводу участия в параде на Красной площади 9 мая. Что-то ему боязно. Поэтому призываю всех, кто имеет отношение к производству БПЛА — давайте ему создадим "праздник". Итак, я официально устанавливаю премию украинскому производителю БПЛА , чей самолет, конечно, с помощью военных, долетит и приземлится на Красной площади в Москве 9 мая", — написал он.

Есть одно важное требование: на крыльях БПЛА должен быть размещен патриотический лозунг типа "Слава Украине", "Героям Слава" и т.д. Специально для конкурса была создана благотворительная банка в приложении, куда переведено обещанные 20 млн гривен. Но с 6 апреля украинцы добавили уже 214,5 тыс гривен, в среднем скидывая по 50 гривен каждый.

Яценко отметил, что конкурс заинтересовал многих производителей БПЛА в Украине, но их количество держится в секрете. Кроме того, в конкурсе захотели поучаствовать не только украинцы, но и россияне.

"Общая сумма премии существенная и нашла отклик даже среди российских авиамоделистов. Для них расстояние до Красной площади может быть меньше, но риск попасть в ФСБ на порядок больше", — поделился соучредитель monobank.

Акцент на точности

Яценко уверен, что современные украинские дроны точно смогут долететь до Красной площади — для них это расстояние не критично. Главное для производителей это не дальность, а точность — при расстоянии 500 км погрешность должна составлять около 10 метров, чтобы попасть точно в цель, а не, к примеру, в гражданскую инфраструктуру.

"ВСУ, в отличие от агрессора, не могут рисковать и потенциально вследствие погрешностей поразить гражданские объекты. Мы не можем себе позволить попадать в детские сады и больницы", — комментирует Яценко.

Украинский дрон в центре Москвы — это реально?

После того, как был объявлен конкурс, многие эксперты решили проанализировать реальность задумки. По словам израильского военного обозревателя Давида Шарпа, это вполне выполнимая задача, проблема заключается лишь в российской ПВО, которая будет пытаться сбить объект в небе.

"Я не сомневаюсь, что в россии постараются принять все меры. Они боятся подобного шага, поэтому, конечно, усилят ПВО, РЭБ", — сказал эксперт в интервью агентству УНИАН.

Но чем больше дронов примут участие, тем выше шанс на успех.

"Есть такая украинская пословица — вместе и отца легче бить. Сегодня соревнование ПВО — БПЛА такое, что стая из 20 беспилотников может прорвать любую систему противовоздушной обороны, и мы это видим на примере тех же "Шахидов", которые, по сути, достаточно примитивны, но из-за своего количества прорываются даже через современные ПВО", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в кабинете Кирилла Буданова заметили карту Москвы. В сети гадают, устроит ли ГУР МОУ какой-то сюрприз россиянам в их люимый праздник 9 мая.