20 млн гривень за дрон на Червоній площі: monobank запустив конкурс, який зацікавив навіть росіян

Чим більше дронів буде запущено у бік Москви, тим вище шанс досягти мети

У росії дедалі частіше падають невідомі безпілотники, причому не лише у прикордонних регіонах, а й у столиці. На тлі цього співзасновник monobank та розробник безпілотника "Довбуш" Володимир Яценко запропонував винагороду 20 млн гривень тому, чий БПЛА приземлиться на Червону площу 9 травня.

В інтерв’ю "Фокусу" він докладно розповів про умови угоди. Експерти не сумніваються, що сучасні дрони українського виробництва здатні долетіти до Москви, проблема лише в російському ППО.

Так, 6 квітня поточного року Яценко на своїй сторінці у Фейсбуці оголосив так званий конкурс. Умови прості: дрон українського виробництва має долетіти та приземлитися на Червоній площі в Москві 9 травня.

"Сьогодні прочитав новину, що бункерний упир коливається з приводу участі в параді на Червоній площі 9 травня. Щось йому боязко. Тому закликаю всіх, хто має відношення до виробництва БПЛА, — давайте йому створимо "свято". Отже, я офіційно встановлюю премію українському виробнику БПЛА, чий літак, звичайно, за допомогою військових, долетить і приземлиться на Червоній площі в Москві 9 травня", — написав він.

Є одна важлива вимога: на крилах БПЛА має бути розміщене патріотичне гасло типу "Слава Україні", "Героям Слава" тощо. Спеціально для конкурсу було створено благодійну банку у додатку, куди переведено обіцяні 20 млн гривень. Але з 6 квітня українці додали вже 214,5 тис. гривень, в середньому скидаючи по 50 гривень кожен.

Яценко зазначив, що конкурс зацікавив багатьох виробників БПЛА в Україні, але їхня кількість тримається в секреті. Крім того, у конкурсі захотіли взяти участь не лише українці, а й росіяни.

"Загальна сума премії суттєва і знайшла відгук навіть серед російських авіамоделістів. Для них відстань до Червоної площі може бути меншою, але ризик потрапити до ФСБ значно більше", — поділився співзасновник monobank.

Акцент на точності

Яценко впевнений, що сучасні українські дрони точно зможуть долетіти до Червоної площі — для них ця відстань не є критичною. Головне для виробників це не дальність, а точність — на відстані 500 км похибка повинна становити близько 10 метрів, щоб влучити точно в ціль, а не, наприклад, у цивільну інфраструктуру.

"ЗСУ, на відміну від агресора, не можуть ризикувати і потенційно внаслідок похибок вразити цивільні об’єкти. Ми не можемо собі дозволити влучати по дитячих садках та лікарнях", — коментує Яценко.

Український дрон у центрі Москви – це реально?

Після того, як було оголошено конкурс, багато експертів вирішили проаналізувати реальність задуму. За словами ізраїльського військового оглядача Давида Шарпа, це цілком можливе завдання, проблема полягає лише в російській ППО, яка намагатиметься збити об’єкт у небі.

"Я не сумніваюся, що в росії намагатимуться вжити всіх заходів. Вони бояться такого кроку, тому, звичайно, посилять ППО, РЕБ", — сказав експерт в інтерв’ю агентству УНІАН.

Але чим більше дронів візьмуть участь, тим вищий шанс на успіх.

"Є таке українське прислів’я — разом і батька легше бити. Сьогодні змагання ППО — БПЛА таке, що зграя з 20 безпілотників може прорвати будь-яку систему протиповітряної оборони, і ми це бачимо на прикладі тих самих "Шахидів", які, по суті, досить примітивні, але через свою кількість прориваються навіть через сучасні ППО", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у кабінеті Кирила Буданова помітили карту Москви. У мережі гадають, чи влаштує ГУР МОУ якийсь сюрприз росіянам у їхнє улюблене свято 9 травня.