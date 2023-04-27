РосСМИ заявили, что Украина пыталась атаковать Курскую АЭС: что известно

Информацию об атаке пока не подтвердили официальные лица в россии

Вечером 26 апреля ВСУ якобы попытались атаковать Курскую АЭС в россии. Были запущеные несколько беспилотников, но система ПВО страны-агрессора их заметила и сбила.

Об этом пишет прокремлевский Telegram-канал Mash. Подтверждений этой информации от официальных источников пока нет.

Курская АЭС расположена в городе Курчатов, примерно в 100 км от границы с Украиной. Дроны якобы были выпущены из Сумской области подразделениями ВСУ около 23:00 в среду, 26 апреля, в день годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС. В этот же момент в Брянской области россии сработал сигнал воздушной тревоги.

Сообщается, что БПЛА специально летели на малой высоте, чтобы остаться незамеченными, но российская ПВО якобы их заметила и сбила. Разрушений в районе Курской АЭС нет, как и пострадавших. Российские СМИ публикуют фото вспышки в небе, вероятно — это работа ПВО. Информация не была подтверждена официальными лицами военного командования россии или Украины, а также властями Курской области. Mash ссылается исключительно на собственные анонимные источники.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 27 апреля россия нанесла удар по Николаеву. В результате атаки ракетами "Калибр" погиб один человек, еще 23 человека ранены. Разрушены жилые дома и повреждено историческое здание.