Годовщина аварии на ЧАЭС. Как Припять пережила российскую оккупацию и какая ситуация сейчас (видео)

То, что делали россияне в Чернобыле, эксперт называет "примером абсолютной глупости".

Украина 26 апреля вспоминает Чернобыльскую трагедию. Взрыв на АЭС в 1986 году оставил тысячи людей без дома и здоровья. Но Чернобыльская зона и радиация снова были на слуху в начале вторжения в 2022 году. Окопы врага в Рыжем лесу в зоне отчуждения, продолжавшаяся более месяца оккупация и целая сеть украинских агентов на оккупированной территории — "Телеграф" собрал основные интересные факты о зоне отчуждения во время оккупации.

Она продлилась с 24 февраля по 31 марта 2022 года. Как только враг вошел в зону, сразу произошел всплеск радиации. Это было связано с рядом происшествий — окапыванием в опасной зоне, использованием тяжелой техники, пожарами.

Радиационное заражение в русских окопах

Руководитель компании "Чернобыль тур" и соучредитель Волонтерского центра "Чернобыль" Ярослав Емельяненко рассказал, что россияне действительно окопались в Рыжем лесу, однако вред для них от этого был преувеличен. "Мы использовали историю с окопами двумя способами: украинцев успокаивали, что опасность не может выйти за границу Чернобыльской зоны, а врагов убеждали в смертельной опасности для них", — рассказал он. Смертельное поражение, копая там окопы, получить было нельзя. Емельяненко называет окопы россиян "примером абсолютной глупости".

Почему российские военные заболели в Чернобыле

Несмотря на то, что опасность сильно преувеличили для проведения информационной операции, из Беларуси дошли известия о болезнях россиян. Однако это не заражение, полученное в Рыжем лесу, а обычное последствие русского невежества. Грабя лаборатории, россияне вынесли и чрезвычайно радиоактивные образцы сплава из четвертого реактора. Такая "магма" до сих пор имеет меняющийся состав радионуклидов — рядом с ними можно находиться только в защите, а россияне везли их прямо возле себя по несколько часов.

Как украинские военные и СБУ следили за врагом

Когда оккупанты вошли в Чернобыльскую зону, они уничтожили государственные камеры. Однако у туристической компании были свои – их сразу не заметили. У камер был аккумулятор, что позволило некоторое время следить за врагом. Когда инфоцентр был уничтожен, уже подготовили сетку информаторов. Среди них были и сотрудники из местных, и просто знакомые.

Могут ли россияне снова пойти через Чернобыль

Емельяненко считает, что нет. Он отметил, что зона укреплена и имеет много уровней защиты. Территория простреливается, а тогда им удалось пройти из-за того, что "никто не ожидал нарушения международных конвенций и правил цивилизованного ведения войны".

Что сейчас происходит в Чернобыле

Оккупанты нанесли ущерб заповеднику на 2,5 млрд гривен. Волонтеров туда пока не пускают, а часть леса вырубают. Вероятно, чтобы создать противопожарные просеки. Из-за огня уничтожены почти 12 тысяч гектаров угодий. Уровни радиации вернулись к тем, что были до вторжения, отмечает Емельяненко. Однако зона до сих пор закрыта. "Мы пытаемся как-то разговаривать с ними (с руководством зоны,- ред), но пока безрезультатно. Когда Чернобыльская зона снова откроется, я не могу вам сказать. Может завтра, может после Победы", — рассказывает волонтер.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом поступке оккупантов, который может привести к эпидемии. Они случайно разрыли скотомогильник под Мелитополем. Он был заражен сибирской язвой — военных врага посадили на карантин.