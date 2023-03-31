Не в Рыжем лесу: как на самом деле россияне облучились радиацией на ЧАЭС

Россияне машинами вывозили награбленное

Во время российской оккупации Чернобыльской АЭС захватчики орудовавшие там, судя по всему, не блистали умом, ведь в поисках наживы подвергли себя серьезной опасности.

Руководитель компании "Чернобыль Тур" и соучредитель Волонтерского центра "Чернобыль" Ярослав Емельяненко рассказал "Телеграфу", что натворили оккупанты и как именно они получили огромные дозы радиации в Чернобыле.

По его словам, он был сильно удивлен, когда услышал новости о том, что солдаты рф начали обращаться в Гомельский центр радиационной медицины со средней и высокой степенью поражения радиацией, ведь в зоне отчуждения живут самосевы, а россияне за такой короткий промежуток времени умудрились так сильно облучится. Как оказалось виной тому стала уже известная жажда оккупантов к мародерству.

"Они разграбили лабораторию, где находилось сверхсовременное дозиметрическое оборудование и тестовые источники излучения для наладки лабораторных датчиков. Там для исследований хранились и радиоактивные образцы сплава из четвертого реактора. Взрыв тогда превратил бетон, железо, радиоактивные топливные сборки, графитные стержни с элементами реактора в магму. Сейчас она стабилизирована, но в ней до сих пор меняется состав радионуклидов – какие-то распадаются, какие-то образуются. Быть рядом с такими образцами без защиты несколько часов — смерть", — говорит Емельяненко.

Руководитель "Чернобыль Тур" рассказал, что в таких условиях россияне находились по несколько часов, когда машинами увозили награбленное лабораторное оборудование.

"Вместе с лабораторным оборудованием. И представьте себе, как это было: чувствительное оборудование вырывали с корнем, как унитаз или стиралку, и бросали в военный транспорт. Нагруженная военная машина могла ехать 3-5 часов. Возможно, орки все это время даже сидели на оборудовании. С такой дозой радиации организм не справится, он просто развалится", — отмечает эксперт и добавляет, что "с тех пор говорю, что окопы в Рыжем лесу должны быть мемориализованы, как наглядное доказательство первого в мире акта ядерного терроризма. И пример абсолютной глупости. Мы можем их законсервировать и много десятилетий показывать туристам, которые будут лететь из США или Австралии, чтобы увидеть уровень интеллекта россиян".

Больше о том почему история с Рыжим лесом на самом деле была нашей ИПСО, что сегодня происходит в зоне отчуждения и как нам в будущем правильно говорить о старых и новых "территориях боли" вы можете прочитать в полной версии интервью Ярослава Емельяненко "Телеграфу" под названием "Телефон целовали от счастья" — гид по Чернобылю об освобождении зоны отчуждения и ее состоянии сегодня".

Ранее мы писали, что россияне перед уходом с ЧАЭС украли даже ложки и тарелки.