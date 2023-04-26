В россии разбился боевой самолет: видео и подробности

В россии упало очередное военное воздушное судно — это был самолет МиГ-31. Как сообщают местные жители, крушение произошло в Мурманской области, а сам самолет упал в озеро недалеко от поселка Риж-Губа. По предварительным данным, летчики успели катапультироваться.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. На видео, которыми делятся в сети, видно, как самолет стремительно падает вниз.

Очевидцы сообщают, что военный самолет летел над Мончегорском и внезапно загорелся в воздухе, после чего начал терять высоту. Экипаж смог увести истребитель в сторону гор, чтобы избежать жертв среди гражданских. Пилоты успели катапультироваться. На место крушения очередного военного самолета выехали спасатели.

Силовые структуры россиян подтвердили информацию о крушении истребителя во время выполнения учебного полета. Очевидцы видели в небе двух парашютистов, а в Минобороны россии подтвердили, что пилоты успели катапультироваться. Их эвакуировали и доставили в безопасное место. Причиной крушения военного самолета стало возгорание двигателя, но из-за чего оно могло произойти пока что не ясно.

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