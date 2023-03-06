В россии ЛЭП "приземлила" военный вертолет: момент аварии попал на видео
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Вертолет был вынужден совершить аварийную посадку
Военную авиацию россии в последнее время продолжают преследовать неудачи. Россиянам не дают летать не только украинцы, но уже и собственная инфраструктура.
В сети распространяется видео, на котором видно, как линии электропередач приземлили Ми-8 оккупантов.
Как утверждается, инцидент произошел в Воронежской области недалеко от границы с Украиной. Российский военный (судя по камуфляжу) вертолет Ми-8, идя на низкой высоте, зацепился за линии электропередачи и аварийно приземлился в Павловском районе.
Местные паблики публикую видео с места событий. На них можно увидеть, как за несколько минут до аварийной посадки вертолет цепляет провода своими лопастями, раздается яркая вспышка, а после в разные стороны от летательного аппарата раскидывает ошметки ЛЭП.
После случившегося пилоты приняли решение об аварийной посадке. О пострадавших в результате инцидента пока не сообщается.
Пока остается непонятным, что заставило летчиков придерживаться столь низкой высоты.
Напомним, ранее мы писали о том, что в россии военный самолет разорвало прямо на заводе.
Также мы сообщали о том, что после взрывов в Ейске с аэродрома исчезла российская авиация.