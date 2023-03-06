В россии ЛЭП "приземлила" военный вертолет: момент аварии попал на видео

Вертолет был вынужден совершить аварийную посадку

Военную авиацию россии в последнее время продолжают преследовать неудачи. Россиянам не дают летать не только украинцы, но уже и собственная инфраструктура.

В сети распространяется видео, на котором видно, как линии электропередач приземлили Ми-8 оккупантов.

Как утверждается, инцидент произошел в Воронежской области недалеко от границы с Украиной. Российский военный (судя по камуфляжу) вертолет Ми-8, идя на низкой высоте, зацепился за линии электропередачи и аварийно приземлился в Павловском районе.

Местные паблики публикую видео с места событий. На них можно увидеть, как за несколько минут до аварийной посадки вертолет цепляет провода своими лопастями, раздается яркая вспышка, а после в разные стороны от летательного аппарата раскидывает ошметки ЛЭП.

После случившегося пилоты приняли решение об аварийной посадке. О пострадавших в результате инцидента пока не сообщается.

Пока остается непонятным, что заставило летчиков придерживаться столь низкой высоты.

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии военный самолет разорвало прямо на заводе.

Также мы сообщали о том, что после взрывов в Ейске с аэродрома исчезла российская авиация.