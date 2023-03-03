Струсили или повреждены? после взрывов в Ейске с аэродрома исчезла российская авиация (спутниковые фото)

С чем конкретно связаны перестановки пока неясно

После внезапного взрыва и последующего пожара на российском военном аэродроме стратегической авиации произошли некоторые перестановки — исчезло большинство истребителей.

Об это свидетельствуют спутниковые снимки сервиса Planet.com, которые были сделаны 2 марта, передает "Радио свобода".

На кадрах, сделанных с разницей всего в несколько дней, можно заметить исчезновение шести истребителей-бомбардировщиков Су-34. Они отсутствуют на их привычном месте для стоянки. При этом пока не ясна причина таких перестановок. Возможно оккупанты стали бояться и прятать свою авиацию, но нельзя исключать, что она была повреждена и, например, отправлена ремонт.

На видео изображены снимки аэродрома в Ейске 15 февраля и 2 марта, а также полигона ПВО рядом с аэродромом — на снимках 22 февраля и 2 марта.

Стоит отметить, что ранее расследовательский проект "Схемы" обратил внимание на то, что на свежих снимках окрестной аэродрома видны выгоревшие поля. Они находятся на территории расположенного рядом с ним 726-го учебного центра ПВО.

Журналисты говорят, что по одной из версий, причиной пожара мог стать некий беспилотный летательный аппарат.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Беларуси на аэродроме "Мачулищи", где расположена российская военная техника, прогремел взрыв.

Также мы сообщали о том, что в декабре 2022 года сразу на нескольких военный аэродромах в тылу россиян прозвучали взрывы.