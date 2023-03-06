У росії ЛЕП "приземлила" військовий вертоліт: момент аварії потрапив на відео

Вертоліт був змушений здійснити аварійну посадку

Військову авіацію росії останнім часом продовжують переслідувати невдачі. Росіянам не дають літати не лише українці, а вже й власна інфраструктура.

У мережі поширюється відео, де видно, як лінії електропередач приземлили Мі-8 окупантів.

Як стверджується, інцидент стався у Воронезькій області неподалік кордону з Україною. Російський військовий (судячи з камуфляжу) вертоліт Мі-8, йдучи на низькій висоті, зачепився за лінії електропередачі та аварійно приземлився у Павлівському районі.

Місцеві паблики публікують відео з місця подій. На них можна побачити, як за кілька хвилин до аварійної посадки вертоліт чіпляє дроти своїми лопатями, лунає яскравий спалах, а потім у різні боки від літального апарату розкидає ошметки ЛЕП.

Після того, що сталося, пілоти ухвалили рішення про аварійну посадку. Про постраждалих внаслідок інциденту поки що не повідомляється.

Поки що залишається незрозумілим, що змусило льотчиків дотримуватися такої низької висоти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в росії військовий літак розірвало прямо на заводі.

Також ми повідомляли про те, що після вибухів у Єйську з аеродрому зникла російська авіація.