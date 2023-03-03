Злякалися чи пошкоджені? після вибухів у Єйську з аеродрому зникла російська авіація (супутникові фото)
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З чим конкретно пов’язані перестановки поки що неясно
Після раптового вибуху та подальшої пожежі на російському військовому аеродромі стратегічної авіації сталися деякі перестановки — зникла більшість винищувачів.
Про це свідчать супутникові знімки сервісу Planet.com, зроблені 2 березня, передає "Радіо свобода".
На кадрах, зроблених із різницею лише кілька днів, можна побачити зникнення шести винищувачів-бомбардувальників Су-34. Вони відсутні на їхньому звичному місці для стоянки. При цьому поки що не зрозуміла причина таких перестановок. Можливо, окупанти почали боятися і ховати свою авіацію, але не можна виключати, що вона була пошкоджена і, наприклад, відправлена ремонт.
На відео зображені знімки аеродрому в Єйську 15 лютого та 2 березня, а також полігону ППО поруч із аеродромом – на знімках 22 лютого та 2 березня.
Варто зазначити, що раніше розслідувальний проект "Схеми" звернув увагу на те, що на свіжих знімках навколишнього аеродрому видно поля, що вигоріли. Вони знаходяться на території розташованого поряд з ним 726 навчального центру ППО.
Журналісти кажуть, що за однією з версій, причиною пожежі міг стати безпілотний літальний апарат.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Білорусі на аеродромі "Мачулищі", де розташована російська військова техніка, пролунав вибух.
Також ми повідомляли про те, що в грудні 2022 року відразу на кількох військових аеродромах у тилу росіян пролунали вибухи.