Окупант долітався: поряд із Донецьком збито російський Су-34 (фото та відео)

Військовий літак впав поблизу Єнакієвого

Російську військову авіацію спіткали чорні дні. Після вибухів на аеродромах у Білорусі та самій росії над тимчасово окупованою територією України було збито черговий російський винищувач.

Інформація про це з’явилася у ряді Telegram-пабліків і її вже підтвердили росіяни, наприклад, "мер" Єнакієвого від окупантів Роман Храменко.

Фото та відео з місця подій поширили українські блогери. На них можна побачити, як у полі поряд із населеним пунктом піднімається густий чорний дим.

Український активіст Сергій Стерненко припускає, що оскільки місце падіння російського літального апарату знаходиться у тилу у загарбників, ймовірною причиною його знищення може бути чергова помилка ППО армії росії.

До речі, такої думки дотримується і журналіст Денис Казанський, а також низка інших українських Telegram-каналів.

"У небі над Єнакієвим збитий російський літак. Це глибокий тил, тому збили швидше за все самі росіяни своїм криворуким ППО", — вважає Казанський.

Офіційних повідомлень від Генерального штабу Збройних Сил наразі не надходило.

Тим часом місцеві пабліки публікують уже й момент збиття ворожого літального апарату.

За словами місцевих жителів, льотчики встигли катапультуватися з літака.

Пабліки, посилаючись на інформацію "влади" Єнакієвого, підтверджують, що літак був військовим.

Варто зазначити, що, якщо інформація про вогонь по своїм підтвердиться, це стане вже далеко не першим таким випадком. На початку війни такої долі зазнали, як мінімум, кілька повітряних суден росії.

Оновлено: у Повітряних силах Збройних сил України офіційно прокоментували інформацію.

Як виявилося, збиття ворожої "пташки" — справа рук українських воїнів, а саме зенітників Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряного командування "Схід". Знищеним ворожим винищувачем є Су-34.

"Один із пілотів загинув, другий – готується скласти йому компанію!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що потужні вибухи пролунали на території краснодарського авіаучилища.