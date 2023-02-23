На початку вторгнення росіяни успішно збивали літаки - правда, свої ж: подробиці

Йдеться не про десятки, але теж приємно

Російська авіація з початком повномасштабного вторгнення знищується не лише завдяки ЗСУ чи нещасним випадкам. Цілком успішно це роблять і самі російські військові.

Про це свідчать дані європейських та українських чиновників, які наводить Financial Times у своїй статті.

За їхніми словами, на початку повномасштабної війни в Україні росія знищила в небі кілька власних військових літаків. При цьому місце і точну дати, де це відбувалося не уточнюється, але зазначається, що разом з технікою країна-агресор втратила також і пілотів, які мали досвід бойових операцій із залученням сухопутних військ.

У свою чергу високопосадовець США заявив виданню, що йдеться не про двозначні цифри, але таких випадків було "не один і не два".

"Вогню по своїх було багато", — додав він, припустивши, що до початку вторгнення у росіян "не було пілотів з бойовим досвідом, які були б готові літати над Україною та ризикувати власним життям у цій божевільній обстановці".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ показали ще один збитий літак окупантів.

Також ми повідомляли, що українські десантники збили броньований літак окупантів.