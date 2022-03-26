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"Прикраса" українських полів: ЗСУ показали ще один збитий літак окупантів (відео)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Від ворожої авіатехніки залишилися одні уламки Новина оновлена 26 березня 2022, 09:46
Від ворожої авіатехніки залишилися одні уламки

Українські захисники з гордістю демонструють результати своєї роботи

Попри те, Україна вже протягом місяця протистоїть російській армії, наші воїни все ще доблесно виконують свій обов’язок. Серед іншого — знищують ворожу техніку, яку на нашу землю приганяють у спробах окупувати територію. У суботу, 26 березня, ЗСУ показали, як виглядають "останки" російського бойового літака, збитого в одному із регіонів країни.

Відеозапис опублікували на офіційній Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.

Відтепер єдине призначення ліквідованої техніки — "прикраса" для українських полів, жартують бійці. Знищенням авіаційних цілей займаються як представники Повітряних сил, і сухопутних військ.

Попереджаємо: на відео є ненормативна лексика (18+).

У Генштабі зазначають: російська пропаганда постійно повідомляє, нібито всі системи ППО давно знищені прицільним вогнем російської армії. Ймовірно, такої думки був і ворожий пілот, який керував збитим літаком. Проте про це вже навряд чи хтось дізнається, адже судячи з уламків, вижити екіпажу судна, не вдалося.

Від літака залишилися лише частина крил і хвоста, які обгоріли в пожежі, що спалахнула після "приземлення".

Раніше ми писали про те, що в зоні проведення Операції Об’єднаних Сил на Донбасі українцям вдалося завдати серйозного удару по силах російської армії. Серед іншого було знищено кілька літаків та безпілотників, а також колону танків разом з екіпажем.

Також "Телеграф" показував, як виглядає ліквідований українцями бойовий корабель, який був підбитий у порту Бердянська.

Теги:
#Україна #Росія #Літак #Війна #Втрати #ЗСУ
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