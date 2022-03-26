Танки й літаки знищили разом з росіянами: Україна потужно вдарила по окупантам на Донбасі

Три ворожих літаки українські військові збили у зоні ООС.

Українські військовослужбовці вже місяць протистоять російським окупантам, знищуючи їх техніку. Лише протягом поточної доби об'єднані сили успішно відбили 9 ворожих атак у Донецькій та Луганській областях.

Про це у п'ятницю, 25 березня, повідомила пресслужба Операції об'єднаних сил.

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Зазначається, що у зоні ООС українські військові знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Втрати серед особового складу ворога у Донецькій та Луганській областях досягли 170 осіб.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три ворожих літаки та три безпілотних літальних апарати "Орлан-10".

Нагадаємо, що за сьогодні українські військові звільнили від окупантів два населені пункти у Херсонській та Харківській областях. Крім того, ЗСУ показали як палять російські танки.

Також повідомлялося, що склад техніки ЗСУ поповнився ще одним російським танком, який військовослужбовець армії рф добровільно віддав українкою армії й здався в полон за обіцяну винагороду.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що втрати серед особового складу окупантів перевалили за 16 тисяч. Крім того, за 30 день війни російська армія втратила майже 600 танків, 115 літаків, 125 вертольотів та тисячі одиниць іншої техніки.