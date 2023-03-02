У росії військовий літак розірвало прямо на заводі: є загиблі та поранені

Вибух стався під час випробувань

2 березня для росії не закінчилося лише вибухом у Тульській області та "диверсантами" у Брянській. У російському Ульяновську прямо на заводі розірвало літак.

Про це повідомляють соцмережі та росЗМІ.

Так, за інформацією Telegram-каналу Baza, на авіазаводі ПАТ "ІЛ-Авіастар" в Ульяновську під час випробувань вибухнув військово-транспортний літак Іл-76МД.

"Там за допомогою повітря під тиском проводили випробування фюзеляжу літака Іл-76МД. У цей момент відбулася розгерметизація", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього корпус літального апарату зруйнувався прямо в ангарі, при цьому вбивши та поранивши кілька людей.

"Шестеро працівників підприємства в результаті постраждали. Один із них помер від отриманих травм", — пишуть автори посту.

Інформацію також підтверджують і російські ЗМІ. Так, агенція РІА "Новости", з посиланням на екстрені служби, теж пише про одного загиблого та п’ятьох постраждалих. При цьому інші ЗМІ, посилаючись на медиків, пишуть про шестеро постраждалих й одного загиблого.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в росії вертоліт впав на замерзле озеро.

Також ми повідомляли, що 28 лютого в росії сталася низка інцидентів і вибухів, пов’язаних з появою або атаками невідомих безпілотних літальних апаратів.