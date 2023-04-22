Зеленский ввел новые санкции против рф: в них оборонка, космос, десятки россиян и один украинец

В списке есть один украинец

Украина расширила санкции против россии, и внесла в "черный список" сотни компаний и десятки физических лиц.

Об этом говорится в указах №236/2023 и №235/2023, размещенных на сайте Офиса президента.

В первом документе имеются данные о 322 российских компаниях, связанных с оборонной, космической и инфраструктурной областями. Среди них научные институты, машиностроительные предприятия и государственные ведомства.

В другом списке содержится список из 40 физических лиц, в основном россиян, но есть там и граждане других стран, а также один украинец. Речь идет о Владимире Бобрышеве, который исполнял обязанности "начальника управления кадров Херсонского областного МВД" во время российской оккупации Херсонской области.

В третьем списке из 60 названий имеются данные об иностранных компаниях, которые, по всей видимости, связаны российским представительством за рубежом. Также туда внесены названия российских партий "Единая россия", "КПРФ", "ЛДПР", "Новые люди", а также ЦИК страны.

Как сообщалось ранее, члены G7 намерены вытеснить россию с рынка ядерного топлива. Таким образом они надеются лишить путинский режим средств на войну против Украины.