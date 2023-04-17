Война — день 418: оккупанты пытаются прорваться на востоке и не прекращают обстрелы на юге

Оперативно о главном 17 апреля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 418 дней. Оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, но обстрелы также не прекращаются и на южном направлении. При этом в последнее время россияне изменили тактику нанесения ударов и вместо крылатых ракет и дронов используют авиационные бомбы большой дальности, от которых страдают прифронтовые участки. Вместе с тем, удары по мирным населенным пунктам не останавливаются, из-за чего продолжают гибнуть мирные люди.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 17 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Белгороде неизвестный беспилотник ударил по ТЭС. На местных ресурсах сообщают, что часть города осталась без света.

Узнать о главных событиях 14 апреля можно в публикации: Война — день 415: ВСУ ведут активную оборону и местами контратакуют на Донбассе

С данными за 15 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 416: оккупанты обстреляли Славянск и продолжают давить на Донбассе

О том, что происходило 16 апреля, читайте в материале: Война — день 417: Украина отмечает Пасху под угрозой ракетного удара россиян