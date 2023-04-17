Вытеснить россию с рынка: страны G7 приняли судьбоносное решение

Участники G7 придумали способ оставить рф без денег на войну

Пятеро участников G7 (Япония, Великобритания, Канада, США и Франция) собрались вытеснить россию с рынка ядерного топлива. Таким образом они надеются лишить путинский режим средств на войну против Украины.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Великобритании, важное решение было принято 16 апреля на полях саммита G7.

Представители "коалиции" из пяти государств твердо настроены использовать все возможности секторов гражданской ядерной энергетики, чтобы подорвать контроль россиян над цепями поставок.

В рамках соглашения Япония, Великобритания, Канада, США и Франция договорились поддерживать стабильную передачу ядерного топлива для реакторов, а также обеспечивать безопасную, а главное качественную, разработку топлива для передовых реакторов будущего.

"Это поможет нам полностью вытеснить путина с рынка ядерного топлива, чтобы лишить его средств финансирования варварской атаки на Украину", — говорится в сообщении британского министерства.

В то же время министр энергетики Британии Грант Шаппс отметил, что такой шаг также поможет его стране на пути к энергетической независимости. Он подчеркнул, что объединение стран хочет показать, что "россии больше не рады".

Ранее "Телеграф" писал, что США ввели новые антироссийские санкции.