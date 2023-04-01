Зеленский ввел санкции против десятков граждан и 225 компаний россии: подробности

Под санкции попали люди и предприятия, которые помогают россии воевать против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний россии. Указ главы государства вступает в силу со дня его опубликования, то есть с 1 апреля 2023 года.

Об этом сказано на сайте президента в указе №192/2023. Ранее СНБО утвредил перечень физических и юридических лиц, против которых будут введены санкции.

Кабинету Министров Украины, Службе безопасности Украины и НБУ поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер. А МИД Украины должен проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и предложить странам-союзникам ввести аналогичные ограничительные меры.

В частности, под санкции попал гендиректор предприятия "Ассоциация авиационных производителей" Александр Грачев, которое производит военную технику для российской армии, а также его коллега гендиректор ООО "Борисфен-авиа" Петр Кононенко. Кроме того, Петр Кононенко является директором представительства АО "Мотор Сич" в Москве и членом наблюдательного совета АО "Мотор Сич". Напомним, что президента предприятия "Мотор Сич" в Украине задержали и обвиняют в пособничестве оккупантам во время полномасштабной войны.

Также под санкции попали заводы и другие предприятия, который связаны с обслуживанием, ремонтом или производством военной техники или запасных частей для нее.

Отметим, под санкции попал также экс-глава "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как российский бизнес обходит санкции и продолжает работать в Украине. Оккупанты ухищряются менять гражданство и смешивать продукцию, чтобы и дальше зарабатывать на украинцах.