Зеленський ввів санкції проти десятків громадян та 225 компаній росії: подробиці

Під санкції потрапили люди та підприємства, які допомагають росії воювати проти України

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 33 громадян та 225 компаній росії. Указ глави держави набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 1 квітня 2023 року.

Про це йдеться на сайті президента в указі №192/2023. Раніше РНБО затвердила перелік фізичних та юридичних осіб, проти яких буде запроваджено санкції.

Кабінету Міністрів України, Службі безпеки України та НБУ доручено забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. А МЗС України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій та запропонувати країнам-союзникам запровадити аналогічні обмежувальні заходи.

Зокрема, під санкції потрапив гендиректор підприємства "Асоціація авіаційних виробників" Олександр Грачов, яке виготовляє військову техніку для російської армії, а також його колега гендиректор ТОВ "Борисфен-авіа" Петро Кононенко. Крім того, Петро Кононенко є директором дредставництва АТ "Мотор Січ" у Москві та членом наглядової ради АТ "Мотор Січ". Нагадаємо, що президента підприємства "Мотор Січ" в Україні затримали та звинувачують у пособництві окупантам під час повномасштабної війни.

Також під санкції потрапили заводи та інші підприємства, які пов'язані з обслуговуванням, ремонтом чи виробництвом військової техніки чи запасних частин для неї.

Зазначимо, під санкції потрапив також екс-глава "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як російський бізнес обходить санкції та продовжує працювати в Україні. Окупанти хитрують змінювати громадянство та змішувати продукцію, щоб і надалі заробляти на українцях.