Санкционное сито: как российский бизнес обходит запрет на работу в Украине

Система санкций и торговых ограничений в Украине медленная, дырявая до сих пор не имеет единого государственного координатора. Это дает возможности россиянам воспользоваться лазейками и обойти запреты.

Смена гражданства, переоформление активов на других лиц, торговля через интернет, смешивание запрещенной продукции с легитимной, продажа товаров через дочерние европейские компании – это лишь небольшой перечень уклонений, к которым прибегают россияне, чтобы зарабатывать деньги на украинцах, несмотря на санкции и ограничения импорта. И хотя с 9 апреля 2022 года Украина полностью запретила импорт российских товаров, во многих случаях они попадают на наш рынок, а активы России в Украине продолжают отдавать доходы российским владельцам.

Сменил гражданство – лишился санкций

Российские владельцы бизнеса, словно вьюны, ускользают из ловушек, расставленных санкциями, торговыми ограничениями и правоохранителями. Яркий примером тому — ситуация с активами россиянина Юрия Васина в Украине. В сентябре 2022 года Львовский суд арестовал по инициативе местной прокуратуры 80% корпоративных прав Васина в сети гостиниц Reikartz Hotel Group на сумму более 15,5 млн грн. Сеть насчитывает 60 отелей по всей Украине.

Следствие доказало, что должностные лица управляющего сетью ООО "Рейкарц Хотел Менеджмент" "по указанию бенефициарного владельца заключили ряд формальных договоров с целью вывода средств, полученных преступным путем, на предприятия-нерезиденты, зарегистрированные на Кипре. Полученная прибыль от деятельности гостиниц, в частности, во Львове, направлялась через банки как зарплату для российского собственника. Таким образом, налоги платились в госбюджет рф, финансируя войну в Украине".

Но уже в ноябре Львовский апелляционный суд отменил арест. Активы Васина АРМА так и не получило в управление. Суд признал доказательства недостаточными, а соучредитель Рейкарц Хотел Менеджмент Андрей Дема продемонстрировал в СМИ паспорт г-на Васина, где говорится, что он… гражданин Турции. АРМА в ответе "Бизнес Телеграфу" сообщила, что именно на основании решения Апелляционного суда "прекратила меры по управлению этими активами". Так что сеть гостиниц в Украине до сих пор спонсирует Васина.

Российские автогаз и дизель не ушли из Украины

В украинские сети АЗС сомнительный автогаз доставляется из Литвы, Латвии и Польши, а дизель из Турции и африканских стран, которые после введения ЕС эмбарго на российские нефтепродукты в феврале 2023 года стали крупными импортерами горючего из государства-оккупанта, говорит директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. "Горючее в основном импортируют несетевые оптовые компании, которых множество. Потом уже на внутреннем рынке его покупают все желающие, поэтому оно присутствует в абсолютном большинстве сетей АЗС Украины", — рассказывает "Бизнес Телеграфу" эксперт.

Какие именно это компании Куюн не уточняет. По его словам, проблема в том, что таможенникам в Украине, чтобы пропустить такой товар, по законодательству достаточно паспорта от нефтебаз, а не сертификата происхождения продукции. Поэтому, допускает Куюн, сертификаты европейских производителей, польской компании Orlen в частности, дельцы подкладывают под партии российского горючего в портах ЕС, а именно Латвии, куда точно поступают суда с российским горючим. То есть, превращение горючего в европейское происходит еще в Евросоюзе. Но тамошние таможенники говорят, что это уже проблема украинских коллег, что с тем делать.

Впрочем, если содержание в горючем РФ меньше 50%, это уже дает основания для получения европейского сертификата происхождения. К тому же россияне предлагают скидки на уровне 25-30%, что значительно удешевляет топливо на выходе. Похоже, что это устраивает и трейдеры, и сети АЗС, которые его покупают для своих потребителей. Опрошенные нами украинские топливные компании — ОККО, БРСМ-Нефть, Avantage7, Западекотоп — в один голос опровергают тот факт, что закупают российское горючее. Его трудно идентифицировать путем отбора проб, если имеем дело с "миксованным" вариантом. Но если у какой-то сети есть российское горючее в чистом виде, его можно определить по содержанию серы, подсказали "Бизнес Телеграфу" в компании Avantage7. "Этот показатель известен всем игрокам рынка", — отметили там.

Как видим, лазейку для российского горючего в Украине нужно закрывать дополнительными мерами, потому что простого запрета на ввоз этого продукта недостаточно. По словам Сергея Куюна, следует немедленно внести код нефтепродуктов в постановление правительства №1147, запретив тем самым импорт горючего российского происхождения. Второй страховкой для рынка станет заградительная пошлина на горючее неопределенного происхождения. Пока это не будет сделано, украинцы и дальше будут спонсировать агрессора, заправляясь на украинских АЗС.

Автохимия российского производства Grass свободно продается в Украине, несмотря на формальный запрет.

Подшипники и средства для мойки стекла тоже российские

Анатолий Гиршфельд, владелец Харьковского подшипникового завода "ХАРП", безуспешно пытается отвадить российские подшипники олигарха Романа Абрамовича еще с начала боевых действий на Донбассе в 2014 году. Их выпускает Европейская подшиниковая компания (ЭПК). Сейчас она сменила владельца и принадлежит депутату Госдумы Олегу Савченко, который голосовал за вторжение России в Украину.

За это время с подачи правительства СНБО ввел санкции против материнской компании олигарха, ЕПК, сроком на 10 лет. Но дочерние предприятия этой компании, непосредственные производители, продолжают поставлять в Украину свою продукцию через страны Балтии, укрываясь под маской немецкой компании. Более полугода назад господин Гиршфельд обратился во все возможные инстанции для того, чтобы прекратить импорт и наказать "дочек" ЕПК санкциями, но до сих пор ждет, пока раскрутится санкционная машина.

Еще один пример: российское защитное средство для стекла, зеркал, фар автомобилей, другую автохимию фирмы GRASS можно купить на Rozetka, PromUA, OLX и в других интернет-магазинах. Они стыдливо не указывают страну-производителя, но на этикетке товара указан юридический адрес: рф, Волгоградская область, г.п Средняя Ахтуба, ул. Промышленная, 12. Это никак не останавливает продажу товара. И таких случаев множество.

Без наказания не будет дела

Нардеп Ярослав Юрчишин, первый заместитель председателя комитета ВР по антикоррупционной политике признает: любую систему можно обойти, поэтому она должна постоянно совершенствоваться. По его словам, США и Британия уже имеют, а ЕС – разрабатывает закон об уголовной ответственности за уклонение от санкций. "Мы тоже разработали такой законопроект, он прошел первое чтение в комитете по правоохранительной политике. Очень надеюсь, что в апреле он попадет в сессионный зал и тогда обходить санкции станет труднее", — говорит нардеп.

В настоящее время в Украине действует достаточно бюрократизированная система введения и контроля эффективности санкций и торговых ограничений, что объясняет массовость злоупотребления этим россиянами. Предложения по санкциям, их отмене и внесению изменений в них подаются СНБО пятью субъектами: Верховной Радой Украины, Президентом Украины, Правительством, Нацбанком, СБУ. Решение о введении персональных санкций принимается СНБО и вводится действие указом Президента. Решение о введении секторальных санкций принимается СНБО, вводится действие указом Президента и утверждается постановлением Совета. В 2022 году к санкциям добавлен отдельный вид – взыскание активов в доход государства. Здесь процедура еще более длинная — заявление в суд подается Министерством юстиции. Решение о применении санкций выносит Высший антикоррупционный суд.

Несмотря на столь сложную систему внедрения санкций и торговых ограничений, глава финансового и налогового комитета ВР Данило Гетманцев убеждает: спешить с конфискацией активов не нужно. "Надо осознать, что санкции – это не о скорости. Чтобы потом у нас не отсудили наскоро изъятое имущество, мы должны пройти безупречно чистую юридическую процедуру – ввести обоснованные санкции, найти активы и подтвердить их конечного подсанкционного бенефициара, в рамках закона провести арест активов, их конфискацию, суды и так далее. Все это время, но мы правовое государство и должны действовать в рамках, определенных Конституцией и законами Украины", — считает он.

Будет ли новый государственный орган?

Но не только долгая процедура введения запретов мешает быстро наказывать россиян. Илона Хмелева, PhD, юрист-международница, эксперт Совета экономической безопасности Украины (РЕБУ), что Украине не хватает сильной санкционной "руки", которая бы отвечала исключительно за введение и соблюдение санкций и торговых ограничений. "Отсутствует институт, который координировал бы всю санкционную политику, обеспечивал бы эффективное взаимодействие как между различными государственными органами Украины, так и между Украиной и ее иностранными партнерами, то есть, синхронизировал бы внешний и внутренний треки санкционной политики. А еще – отслеживал бы реализацию уже введенных санкций, осуществлял постоянный мониторинг их эффективности и противодействовала их нарушению, инициировал наказание за нарушенные санкции", — считает эксперт. По ее мнению, такой орган сделал бы эффективной государственную карательную машину.