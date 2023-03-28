"Похмелье" блекаутов: как коворкинги выживают после спада зимнего ажиотажа

"Золотой дождь" денег и клиентов для коворкингов в период массовых отключений электроэнергии быстро сменился засухой. Впрочем, многие украинцы, впервые познакомившиеся с этим офисным форматом во время блекаутов прошлой зимой, возвращаются и становятся постоянными резидентами.

Киевские сети коворкингов переживают очередной глубокий спад спроса на свои услуги. Еще в декабре заполняемость рабочих мест у них достигала 220%. Желающих поработать хотя бы несколько часов со стабильным светом и интернетом размещали даже в холлах и коридорах. Но сейчас, когда блекауты кончились, количество резидентов уменьшилось в среднем в четыре раза. Такие "американские горки" стали серьезным ударом по рынку коворкингов. Впрочем, самые большие сети выжили и готовятся к обострению конкуренции за фрилансеров и стартап-команды. Именно эта категория предпринимателей традиционно больше нуждается в офисах с почасовой, посуточной или понедельной оплатой — без привязки к долгосрочным контрактам.

Ценопад

Все владельцы и менеджеры коворкингов любят с улыбкой рассказывать о миссии, которую несет их бизнес. Что-то вроде "создавать уникальную предпринимательскую среду с креативной атмосферой". На самом деле реальность гораздо прозаичнее. Фрилансеру нужно удобное кресло, стол, интернет и кофе с печеньем – и все это по самой низкой цене. По крайней мере, с этого минимального набора начинается знакомство начинающего предпринимателя с коворкингом, и им же оно может очень быстро закончиться. В условиях войны айтишник, переводчик или дизайнер не станет транжирить деньги. Поэтому конкуренция ценой между коворкингами обострилась до предела.

Воспользоваться "гибким офисом" сегодня можно практически в половину дешевле, чем до широкомасштабного вторжения россиян. "По сравнению с периодом до февраля 2022 года ставки снизились на 40-50%, — говорит "Бизнес Телеграфу" Юлия Литвиненко, директор IWG plc, управляющая коворкингами Regus и Spaces. — Нам известно, что некоторые коворкинги предлагают довоенные цены, но мы, к сожалению, не можем подтвердить готовность рынка к ценам, которые были до вторжения россиян. И сейчас мы не видим основания для повышения аренды на своих локациях".

После февральского вторжения россиян в Украину коворкинги сети BeeWorking до мая формально были закрыты, но реально работали как бомбоубежище, а также место жительства и хранения вещей резидентов и их семей.

Жирок блекаутов

Преодолевая стремительное падение спроса, сети коворкингов постепенно "проедают жирок", накопленный на октябрь-декабрь. Именно на эти четыре месяца пришелся ажиотаж, спровоцированный блекаутами. Иллюзии менеджеров по поводу стандартных потребностей клиентов в этот период стремительно исчезали. Люди приходили в коворкинги не за изысканным дизайном или эксклюзивными лекциями бизнес-гуру, а за ощущением нормальности. Они хотели работающие розетки и Wi-Fi, возможность помыться и почистить зубы, позавтракать с кофе, в идеале — попросить администраторов присмотреть за ребенком, пока идет совещание в Zoom. Эти "дикие" четыре месяца не только дали отрасли заработать, но и прибавили реальности в оценке ближайших перспектив.

Почти все сети уволили штатных дизайнеров интерьера и уменьшили количество сортов кофе до минимума. Еще одним излишним атрибутом стали комплекты спутниковой связи Starlink. "Старлинки не оправдали себя, по крайней мере, в наших условиях, когда на локациях находятся сотни резидентов, — говорит "Бизнес Телеграф" Илья Кенигштейн, соучредитель и СЕО сети Creative States. — Они выполняли функцию модных аксессуаров, и на стабилизацию качества интернета влияли не существенно. Поэтому мы решили передать их туда, где они более актуальны. Наша резидентка передала старлинки для ВСУ в зону боевых действий".

Фрилансери и стартап-команды - основные клиенты коворкингов.

Новые игроки

Еще одним следствием ажиотажного спроса на коворкинги в конце 2022 стало появление на этом рынке новых игроков. В частности, в этот сектор постепенно входят традиционные офисные центры. Они переживают глубокую депрессию еще со времен пандемии, и открытие коворкингов рассматривают как возможное спасение. В начале 2023 года Forum Group расширила свой бизнес сетью качественных коворкингов (около 1200 кв. м). Правда, они расположены в тех же бизнес-центрах.

Этот тренд опытные игроки рынка корворкингов восприняли, мягко говоря, без энтузиазма. И дело здесь не только в росте конкуренции. "К сожалению, этот хайп привел к тому, что у нас появилось много компаний, которые называют себя коворкингами, однако ими не являются. Это обычные офисные центры, которые просто решили сдавать рабочие места "поштучно". Однако такое явление только вредит рынку коворкингов в Украине — делится своими наблюдениями с "Бизнес Телеграфом" СЕО сети коворкингов BeeWorking Илья Безручко — Компании, не имеющие достаточного понимания и компетенции на рынке, предлагают свои услуги, а у людей складывается ложное впечатление об игроках рынка коворкингов, предлагающих действительно высокий уровень услуг".

График запросов украинцев на слово "коворкинг" в Google Trends демонстрирует "американские горки", которые пережил этот рынок за последний год.

Инвестиции в рост

Несмотря на рост конкуренции со стороны бизнес-центров и падение заполняемости, сети коворкингов в 2023 году планируют инвестировать в расширение. К примеру, уже этим летом в Киеве ожидается открытие нового коворкинга Arsenal III (3000 кв.м) оператора Creative States. Осторожно рассматривают возможность освоения новых площадей и других сетей. Ведь спрос на офисные помещения во время и в первый период после Победы, по прогнозам экспертов, будет в значительной степени сосредоточен именно на коворкингах.

Руководитель департамента офисной недвижимости CBRE Ukraine Анна Сильвестрова отмечает интерес в офисах с максимально гибкими условиями аренды не только со стороны фрилансеров и стартапов, но и традиционного бизнеса. Кризисные экономические условия и непредсказуемость ситуации в государстве склоняют большинство украинских предприятий к очень короткому горизонту планирования, в том числе, относительно необходимости собственного офиса. "Одним из основных преимуществ данного сегмента коммерческой недвижимости остается гибкость аренды. В сегодняшних условиях неопределенности и оптимизации расходов бизнесов на аренду, эта гибкость является ключевой особенностью коворкингов. В дальнейшем это приведет к ускоренному возвращению к довоенным показателям", — прогнозирует Анна Сильвестрова.

Из-за блэкаутов многие предприниматели впервые познакомились с коворкингами как форматом офисной работы, около половины из них конвертировались в постоянных резидентов. Сети корворкингов в войну показывают себя надежным антикризисным партнером украинского бизнеса. А поскольку кризис — почти обычное состояние нашей экономики, перспективы в этой отрасли вырисовываются достаточно неплохие.