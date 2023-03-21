Модифицированный хаос: Правительство потеряло контроль над оборотом ГМО в Украине

За взятки аграрных компаний правительственные чиновники делают вид, что не замечают грандиозных масштабов нарушений запрета на ввоз и выращивание генетически модифицированных зерновых культур. Попытку легализации теневого обращения ГМО украинцам пытаются представить как... евроинтеграцию.

Запрет на торговлю и выращивание генетически модифицированных зерновых в Украине окончательно превратился в фикцию. 50-70% сои, а также 10-12% рапса после проверки экспортных поставок из нашей страны оказываются ГМО-содержащими. Это данные официального отчета USDA – министерства сельского хозяйства США. На эту информацию ориентируется весь мир кроме Правительства Украины. Оно продолжает лгать украинцам, что законодательный запрет на ГМО реально действует.

Если экспортные поставки за границу тщательно проверяются иностранцами, наличие генетически модифицированных организмов в товарах на полках супермаркетов внутри Украины — большая загадка. Как и цифра взяток, которую платят за это компании одной из богатейших отраслей украинской экономики. Формально наличие ГМО в том, что предлагается в магазинах, должна проверять Государственная служба по защите потребителей. Но на самом деле это ведомство лишь одно из звеньев круговой поруки молчания о реальном положении дел, которое включает Минагрополитики и государственные контрольные органы, крупные аграрные компании и мелких фермеров. Что мы едим, никто не знает, потому что так кое-кому выгодно. Соевое и рапсовое масло, шоколад, печенье, вафли, крупы, сахарная свекла, мыло — эти товары в Украине из-за неэффективности государственного контроля имеют особенно высокую вероятность содержания ГМО.

Ложь как ГМО-стандарт

Вопреки запрету, посевной материал с содержанием ГМО предлагается в Украине абсолютно открыто. Объявлениями об этом изобилуют интернет, а на сайте OLX под них действует целый раздел. Мы связались с авторами объявления о продаже семян генетически модифицированной сои, размещенной от имени фирмы "Кернел Глобал Холдинг", зарегистрированной в Одессе по улице Большой Арнаутской:

Алло, продаете семена кукурузы?

Да.

Это ГМО-кукуруза?

Да.

А это посадочный материал?

Да.

Разве в Украине можно продавать ГМО-кукурузу?

Да. У нас инвестор продает сою и рапс.

Разве это позволено?

Это не запрещено.

Несмотря на формальный запрет ГМО, семена как посадочный материал в Украине продаются открыто.

Этот телефонный разговор "Бизнес Телеграфа" с дилером очень похож на попытку приобрести какие-то запрещенные наркотики. Их статус с ГМО-зерновыми абсолютно одинаков — полный законодательный запрет на обращение и производство. Но существенную разницу создает Минагрополитики, сейчас ведет дискуссию не о борьбе с незаконным черным рынком, а об "упорядочении выращивания ГМО-культур в Украине". Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий на круглом столе в Верховной Раде на прошлой неделе решил не считаться с Уголовным кодексом и спокойно поразмышлял об обращении запрещенных веществ: "Что касается выращивания генетически модифицированной кукурузы, позиция Минагрополитики — не разрешать ее выращивание и обращение на территории Украины. Что касается сахарной свеклы и рапса — в Украине по информации участников рынка все же есть опыт культивирования этих генетически модифицированных культур — наше предложение: отсрочить запрет на их выращивание минимум на 8 лет".

Когда первый замминистра сказал "отсрочить", он не оговорился. Говоря о текущем состоянии обращения ГМО-зерновых в Украине, чиновник использует, скажем так, реальную ситуацию, а не законную. При вступлении в Европейский Союз украинское правительство намерено попросить у ЕС о 8 годах переходного периода от того беспорядка, который наблюдается сейчас, до соблюдения законных ограничений. О соблюдении действующего запрета на обращение ГМО и угрозе нелегального рынка модифицированных растений для здоровья украинцев, похоже, речь не идет.

Большинство посевов сои в Украине – из ГМО, хотя это незаконно.

Правительство за легалайз

В декабре 2022 года Верховная Рада приняла в первом чтении инициированный Кабмином законопроект, фактически снимающий запрет на обращение и выращивание ГМО-зерновых в Украине. Правительство свое решение объясняет просто: нужно гармонизировать законодательство Украины с директивами Европейского Союза. На уровне Еврокомиссии действительно нет ни полного разрешения, ни прямого запрета на выращивание ГМО-культур. Предусмотрена только очень долгая процедура проверок безопасности сорта, а главное — отсутствия риска переноса "модифицированной" пыльцы на поля, где ГМО нет. В то же время, национальное законодательство большинства стран ЕС прямо запрещает выращивание ГМО-культур, разрешается только импорт зарегистрированных сортов для производства биотоплива или корма животных. Такое ограничение, в частности, действует и в крупнейших странах ЕС – Германии и Франции.

Следовательно, ссылка Правительства на якобы необходимость выполнить требование Еврокомиссии — еще одна фикция. Скорее, наоборот, у еврочиновников возникнет немало вопросов относительно новых механизмов регулирования обращения ГМО после их легализации на нашем рынке. "Законопроект, который рассматривается в парламенте Украины по обращению ГМО, может стать препятствием для быстрого вступления Украины в ЕС" — прогнозирует исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко. По его мнению, реальная цель правительственной инициативы — легализация уже существующих полей с ГМО-посевами, принадлежащими богатым и влиятельным агрокомпаниям. "Те, кто продвигает этот законопроект в таком виде, вместо гармонизации законодательства с ЕС, хотят легализовать выращивание ГМО-растений, в частности зерновых и масличных культур, избавившись от жесткого регулирования, чтобы не быть вне закона" — считает Иващенко.

О содержании ГМО в украинских соях и рапсе наши граждане узнают из отчетов иностранных государств. Правительство Украины делает вид, что нелегального обращения ГМО не существует.

Зерновой экспорт под угрозой

Ну а пока Правительство вместо прекращения циничного нарушения закона пытается его легализовать, в Украине продолжается беспорядок с ввозом и бесконтрольным посевом ГМО-семян. Говорить с украинскими аграриями о путях попадания ГМО в нашу страну – как узнавать пароль у шпиона. Но других источников такой информации нет.

"Вопрос, как попадает ГМ-семена в Украину остается открытым. Ведь чаще всего — это контрабанда, — рассказывают Бизнес Телеграфу в "Семенной ассоциации Украины". — Нелегальный ввоз ГМО-семян в Украину осуществляется через низкий уровень контроля на границах, использование фиктивных документов, непрозрачность в цепочке поставок и игнорирование фактов нарушения законодательства. Например, в социальных сетях, таких как в Facebook, можно найти объявления по продаже ГМО-сои или рапса".

Утрата Правительством контроля над распространением ГМО-семян в Украине несет прямую угрозу для дальнейшего экспорта зерновых. Пока только USDA активно мониторит и фиксирует рост количества случаев обнаружения грузов из ГМО из нашего государства. Если Верховная Рада снимет существующий полный запрет, всему миру станет понятна реальная картина внутри страны. "Сегодня перейти на ГМО полностью, значит фактически потерять премиальные рынки, — считает заместитель председателя объединения "Всеукраинский аграрный совет" Денис Марчук. — Украинская кукуруза без ГМО пользуется большим спросом в Китае. А когда она станет генетически модифицированной, мы не сможем продавать ее в таком количестве – до 5 млн. тонн".

Ирония хаоса с обращением ГМО в Украине в том, что к потере экспортных рынков зерновых, в том числе и рынка Евросоюза, почти наверняка приведет как сохранение нынешнего незаконного положения дел, так и его легализация. Сохранить статус мощного экспортера и имидж экологически чистого агропроизводителя наше государство сможет только если правительство наконец установит контроль над ситуацией. Но для этого чиновникам следует заставить большие влиятельные агрокомпании соблюдать закон, а не выполнять их прихоти за взятки.

Кстати, ранее "Телеграф" писал о системе специальной маркировки импортных продуктов питания. Цифра "8" в начале кода обозначает плоды, выращенные с применением технологий ГМО: из генетически модифицированных семян или из саженцев с измененным набором генов.