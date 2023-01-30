Как найти безопасные и вкусные бананы: сделать правильный выбор помогут наклейки

Специальная маркировка поможет понять, на каком именно фрукте лучше остановить выбор, а какой – обходить десятой дорогой.

Скорее всего вы не раз замечали небольшие цветные наклейки на бананах. Однако, вряд ли вы знаете, что они означают. Оказывается, выбрать качественные бананы так же просто, как и подобрать хороший чай, потому что достаточно взглянуть на этикетку.

На этих наклейках большими буквами указана страна происхождения популярного фрукта, а также другая полезная информация, на которую мало кто обращает внимание. Что же означают цифры, указанные на маркировке, и как выбрать бананы без химикатов, рассказывает Ukr.Media.

Согласно действующему таможенному законодательству, информационные стикеры обязательно должны наноситься на всю сельскохозяйственную продукцию, ввозимую из-за границы. Соответствующие наклейки модна встретить не только на бананах, но и на мандаринах, апельсинах, ананасах и других фруктах. Если речь идет о больших плодах, то стикеры клеят на каждый, а если о мелких — то на один или несколько плодов в упаковке. Если же говорить о совсем маленьких плодах вроде винограда, то допускается даже нанесение отметки на коробку, но тогда с ней покупатель уже не имеет возможности ознакомиться.

Информация на наклейках, наносимых на бананы, идентична той, что указывают на стикерах других фруктов и овощей. Цифры говорят о качестве плодов: кроме страны происхождения на наклейке указан 4- или 5-значный код. Важно обращать внимание на количество цифр и первую из них.

Четыре и пять цифр . В этом случае производитель сообщает, что продукция была выращена в условиях сельского производства – это предприятия, специализирующиеся на растениеводстве.

. В этом случае производитель сообщает, что продукция была выращена в условиях сельского производства – это предприятия, специализирующиеся на растениеводстве. Цифры "3" и "4" в начале кода . Используются для идентификации продукции, выращенной с использованием технологий стимулирования растениеводства. Это означает, что производитель применял удобрения и пестициды, но их количество не превышает нормы.

. Используются для идентификации продукции, выращенной с использованием технологий стимулирования растениеводства. Это означает, что производитель применял удобрения и пестициды, но их количество не превышает нормы. Цифра "9" в начале кода. Так маркируется продукция, выращенная в условиях экологически чистого, органического растениеводства. При выращивании таких бананов не использовались нитраты и пестициды, не применялись никакие техники ускорения созревания. Для покупателя такие фрукты самые лучшие, потому что не содержат опасных веществ.

Так маркируется продукция, выращенная в условиях экологически чистого, органического растениеводства. При выращивании таких бананов не использовались нитраты и пестициды, не применялись никакие техники ускорения созревания. Для покупателя такие фрукты самые лучшие, потому что не содержат опасных веществ. Цифра "8" в начале кода. А так обозначают плоды, выращенные с применением технологий ГМО: из генно-модифицированных семян или из саженцев с измененным набором генов.

Поэтому советуем внимательно рассматривать стикеры перед тем, как покупаете бананы. Так вы точно будете знать, что будете есть и сможете еще раз подумать, например, стоит ли давать именно эти фрукты детям.

Впрочем, помните также, что данные, указанные производителем, дают покупателю лишь первичные сведения о том, в каких условиях и из какого материала были выращены фрукты. Отказываться от покупки бананов в случае, если в начале маркировки вы заметили цифру 3 или 4 будет ошибкой, поскольку на современном уровне искусственная стимуляция роста стала непременным условием земледелия. А нитраты, которыми удобряют растения, имеют свойство накапливаться в кожуре плодов. С бананов кожуру счищают всегда, поэтому принципиальной разницы между "тройкой" и "девяткой" нет.

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