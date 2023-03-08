Убийца печени: в Украину из Европы завезли опасный продукт

Продукт в страну завезли из Латвии

В Украину в очередной раз завезли опасный продукт, употребление которого может негативно сказаться на здоровье человека. Речь идет о миксе из замороженных морепродуктов, который в страну ввезли из Латвии.

Информация об этом появилась на сайте Госпродпотребслужбы Украины. В продукте обнаружили превышение уровня опасного канцерогена кадмия. Соответствующее сообщение было получено с помощью системы быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам.

Отмечается, что производителем данного продукта является Zejiang Zhoufu food Co. LTD, China. Он был экспортирован в Украину из Латвии. Отправитель — UAB "Plunges kooperatine prekyba".

Чем опасен кадмий

Кадмий представляет собой опасный канцероген. При попадании в организм он наносит вред нервной, дыхательной и пищеварительной системам. В случае попадания большого количества вещества в организм у человека может развиться анемия, гипертония и даже поражение печени.

Также это приводит к нарушению минерализации костей, которые сопровождаются деформациями и переломами. Растворимые соединения кадмия после всасывания в кровь нарушают фосфорно-кальциевый обмен.

При избыточном поступлении кадмия в желудочно-кишечный тракт происходит интоксикация. У человека развивается тошнота, рвота, слюнотечение, спастические боли в животе, диарея.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украину из Бразилии завезли смертельно опасные орехи. В них обнаружили превышение максимально допустимых уровней афлатоксинов. Употребление этого продукта может привести к раку печени.