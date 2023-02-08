Могут вызвать рак печени: в Украину завезли смертельно опасные орехи

Госпродпотребслужба обращается к операторам рынка с предупреждением о необходимости изъятия из обращения данной продукции

В торговые точки Украины были завезены из Бразилии опасные орехи. В них выявили превышения максимально допустимых уровней афлатоксинов. Употребление этого продукта из-за содержащегося в нем опасного вещества может привести к раку печени.

Данная информация была опубликована на странице Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области в Facebook.

Отмечается, что информация о превышения максимально допустимых уровней афлатоксинов (В1 и суммарного количества В1, G1 и G2) в бразильском орехе была выявлена с помощью системы быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам 26 января.

Экспортер из Бразилии: AMENDOPERES LTDA, Brazil, получатель в Украине: ООО "КРІОЛІТ-Д", ул. Океанская, 4, г. Днепр.

В Госпотребслужбе предупредили операторов рынка, которые осуществляют продажу этих орехов, о необходимости изъятия продукта из обращения в срок не более двух рабочих дней.

Для справки: Афлатоксины представляют собой высокотоксичные соединения, выделяемые некоторыми видами плесневых грибов рода Aspergillus. Существует четыре основных вида: В1, В2, G1, G2. Самым опасный из них — В1. Он является гепатотропным ядом и поражает в первую очередь печень.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в украинских магазинах нашли мороженное, которое содержит в себе яд под названием этиленоксид. При употреблении этой сладости у человека может возникнуть тошнота или даже бронхит.