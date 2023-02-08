Можуть спричинити рак печінки: в Україну завезли смертельно небезпечні горіхи

Держпродспоживслужба звертається до операторів ринку із попередженням про необхідність вилучення з продажу цієї продукції

У торгові точки України було завезено небезпечні горіхи з Бразилії. У них виявили перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксинів. Вживання цього продукту через небезпечну речовину, що міститься в ньому, може призвести до раку печінки.

Ця інформація була опублікована на сторінці Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області у Facebook.

Перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксинів (В1 та сумарної кількості В1, G1 та G2) у бразильському горіху було виявлено 26 січня за допомогою системи швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів.

Експортер із Бразилії: AMENDOPERES LTDA, Brazil, одержувач в Україні: ТОВ "КРІОЛІТ-Д", вул. Океанська, 4, м. Дніпро.

У Держспоживслужбі попередили операторів ринку, які здійснюють продаж цих горіхів, про необхідність вилучення продукту з обігу у строк не більше двох робочих днів.

Для довідки: Афлатоксини є високотоксичними сполуками, що виділяються деякими видами цвілевих грибів роду Aspergillus. Існує чотири основні види: В1, В2, G1, G2. Найнебезпечніший із них — В1. Він є гепатотропною отрутою і вражає насамперед печінку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в українських магазинах знайшли морозиво, яке містить у собі отруту етиленоксид. При вживанні цієї насолоди у людини може виникнути нудота або навіть бронхіт.