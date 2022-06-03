Викликає нудоту та бронхіт: в українських магазинах знайшли морозиво з небезпечною добавкою

У Держпродспоживслужбі закликають одразу повідомляти у разі виявлення небезпечної продукції

У магазинах Запоріжжя може продаватися морозиво із отрутою під назвою етиленоксид. При вживанні ласощів із цією небезпечною речовиною у людей може виникнути погіршення самопочуття: нудота та навіть бронхіт.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби, закликавши українців одразу повідомляти представників управління у разі виявлення такої продукції.

"Виявлено несанкціоновану речовину етиленоксид у стабілізаторі Lygomme, який використовувався у виробництві морозива, яке експортувалося з Франції (виробник: Mars Wrigley Confectionery France) в Україну (одержувач: ТОВ "Торговельна фірма "РУДЬ", Київська область, 08122) продукції. Його необхідно вилучити з торгівлі", – зазначається в тексті повідомлення.

Варто наголосити, що оксид етилену (EtO) вважається промисловим хімікатом, який зазвичай використовують для стерилізації медичного приладдя, а також зменшення забруднення прянощів і виробництва інших хімічних речовин. При температурі у — 47°С етиленоксид стає небезпечною рухомою рідиною, котра вбиває мікроорганізми. Саме завдяки цьому його використовують задля ефективної стерилізації. Оксид етилену викликає гостре отруєння при вдиханні та провокує нудоту та блювання. В деяких випадках може спровокувати виникнення певних неврологічних захворювань або бронхіту.

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У Держспоживслужбі закликають громадян у разі виявлення подібної продукції, одразу звертатися до запорізького управління за адресою: вул. Гоголя, 105А. Або написати про це на електронну адресу відомства: [email protected]

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Також нагадаємо, що від українського морозива у захваті навіть російські окупанти, які мародерять у захоплених містах, викрадаючи з магазинів усю продукцію.