Вызывает тошноту и бронхит: в украинских магазинах нашли мороженое с опасной добавкой

В Госпродслужбе призывают сразу сообщать в случае обнаружения опасной продукции

В магазинах Запорожья может продаваться мороженое с ядом под названием этиленоксид. При употреблении лакомства с этим опасным веществом у людей может возникнуть ухудшение самочувствия: тошнота и даже бронхит.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы, призвав украинцев сразу уведомлять представителей управления в случае обнаружения такой продукции.

"Выявлено несанкционированное вещество этиленоксид в стабилизаторе Lygomme, который использовался в производстве мороженого, что экспортировалось из Франции (производитель: Mars Wrigley Confectionery France) в Украину (получатель: ООО "Торговая фирма "РУДЬ", Киевская область, 08122). Его необходимо изъять из торговли", – говорится в тексте сообщения.

Следует отметить, что оксид этилена (EtO) считается промышленным химикатом, обычно используемым для стерилизации медицинских принадлежностей, а также уменьшения загрязнения пряностей и производства других химических веществ. При температуре в — 47 °С этиленоксид становится опасной подвижной жидкостью, убивающей микроорганизмы. Именно благодаря этому его используют для эффективной стерилизации. Оксид этилена вызывает острое отравление при вдыхании провоцирует тошноту и рвоту. В некоторых случаях может спровоцировать возникновение некоторых неврологических заболеваний или бронхита.

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В Госпотребслужбе призывают граждан в случае обнаружения подобной продукции сразу обращаться в запорожское управление по адресу: ул. Гоголя, 105А. Или написать об этом по электронному адресу ведомства: [email protected]

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкусное мороженое дома, имея в холодильнике всего три продукта.

Также напомним, что от украинского мороженого в восторге даже российские кафиры, мародерящие в захваченных городах, похищая из магазинов всю продукцию.