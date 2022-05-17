Как приготовить вкусное мороженое дома: всего 3 ингредиента (видео)
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К домашнему мороженому по желанию можно добавить любые ягоды или фрукты
Конец весны начинает радовать нас теплыми, а иногда и жаркими деньками. В такую погоду хочется отведать чего-нибудь прохладного, например, мороженое. Если нет возможности купить десерт в магазине, то его можно легко и с минимум ингредиентов приготовить на домашней кухне.
Рецептом натурального домашнего мороженого делится сайт cpykami.
Ингредиенты:
- 500 мл жирных сливок (от 33%);
- 150 мл сгущенки;
- 100 г любых ягод или фруктов.
Как приготовить мороженое дома
- Взбейте сливки до пиков. Они должны быть холодными.
- Добавьте сгущенку, соедините венчиком.
- Нарежьте фрукты или ягоды мелкими кусочками. Перемешайте со сливочной массой.
- Переложите массу в тарелку, накройте пищевой пленкой. Поставьте в морозилку до полной заморозки.
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