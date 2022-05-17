Как приготовить вкусное мороженое дома: всего 3 ингредиента (видео)

К домашнему мороженому по желанию можно добавить любые ягоды или фрукты

Конец весны начинает радовать нас теплыми, а иногда и жаркими деньками. В такую погоду хочется отведать чего-нибудь прохладного, например, мороженое. Если нет возможности купить десерт в магазине, то его можно легко и с минимум ингредиентов приготовить на домашней кухне.

Рецептом натурального домашнего мороженого делится сайт cpykami.

Ингредиенты:

500 мл жирных сливок (от 33%);

150 мл сгущенки;

100 г любых ягод или фруктов.

Как приготовить мороженое дома

Взбейте сливки до пиков. Они должны быть холодными. Добавьте сгущенку, соедините венчиком. Нарежьте фрукты или ягоды мелкими кусочками. Перемешайте со сливочной массой. Переложите массу в тарелку, накройте пищевой пленкой. Поставьте в морозилку до полной заморозки.

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