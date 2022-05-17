Як приготувати смачне морозиво вдома: всього 3 інгредієнти (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 56
До домашнього морозива за бажанням можна додати будь-які ягоди чи фрукти
Кінець весни починає радувати нас теплими, а іноді й спекотними днями. У таку погоду хочеться скуштувати чогось прохолодного, наприклад, морозива. Якщо немає можливості купити десерт у магазині, то його можна легко та з мінімум інгредієнтів приготувати на домашній кухні.
Рецептом натурального домашнього морозива ділиться сайт cpykami.
Інгредієнти:
- 500 мл жирних вершків (від 33%);
- 150 мл згущеного молока;
- 100 г будь-яких ягід чи фруктів.
Як приготувати морозиво вдома
- Збийте вершки до піків. Вони мають бути холодними.
- Додайте згущене молоко, з’єднайте вінчиком.
- Наріжте фрукти чи ягоди дрібними шматочками. Перемішайте із вершковою масою.
- Перекладіть масу у тарілку, накрийте харчовою плівкою. Поставте в морозилку до повної заморозки.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт пишних сирників із сиру.