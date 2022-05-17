Як приготувати смачне морозиво вдома: всього 3 інгредієнти (відео)

До домашнього морозива за бажанням можна додати будь-які ягоди чи фрукти

Кінець весни починає радувати нас теплими, а іноді й спекотними днями. У таку погоду хочеться скуштувати чогось прохолодного, наприклад, морозива. Якщо немає можливості купити десерт у магазині, то його можна легко та з мінімум інгредієнтів приготувати на домашній кухні.

Рецептом натурального домашнього морозива ділиться сайт cpykami.

Інгредієнти:

500 мл жирних вершків (від 33%);

150 мл згущеного молока;

100 г будь-яких ягід чи фруктів.

Як приготувати морозиво вдома

Збийте вершки до піків. Вони мають бути холодними. Додайте згущене молоко, з’єднайте вінчиком. Наріжте фрукти чи ягоди дрібними шматочками. Перемішайте із вершковою масою. Перекладіть масу у тарілку, накрийте харчовою плівкою. Поставте в морозилку до повної заморозки.

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