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В Україну завезли смертельно небезпечні горіхи з Туреччини: що відомо

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Горішки потрапили в регіони з Туреччини та Болгарії Новина оновлена 14 січня 2022, 09:20
Горішки потрапили в регіони з Туреччини та Болгарії

У фісташках знайшли афлатоксини групи В1, які є згубними для організму

По всій країні обласні управління Держпотредслужби публікують попередження про смертельно небезпечні горіхи, які завезли до України з Туреччини та Болгарії.

Зокрема, відомство Івано-Франківської області отримало попередження від системи швидкого оповіщення про харчові продукти та корми (RASFF). У ньому йдеться про те, що у шкаралупі смажених фісташок, виробником яких є турецька компанія Alagözler Gida Paz. San. Ve Tic Ith Ihr Turz. Ltd. Sti, а експортером — Malatya Pazari Kuruyemiscilik Sanayi ve Ticaret AS, містяться у перевищеній кількості афлатоксини групи В1. Відомо, що в Україну цей продукт потрапив із Туреччини через Болгарію, а поширенням тут займається "Океан Компані Трейд", розташована у Києві.

У Держспоживслужбі просять українців ні в якому разі не їсти ці горіхи, а при їх виявленні — дзвонити за телефонами: (0342) 51-13-89, 51-13-92, або звертатися до територіальних управлінь. Що ж до операторів ринку, то їм слід терміново зняти фісташки з продажу.

Відповідні оголошення про токсичні горіхи також зробили у Запорізькій, Харківській, Львівській (просять повідомити під час виявлення продукції за телефоном (032) 252-69-29) та інших областях.

Зазначимо, що афлатоксини – це смертельно небезпечні мікотоксини, які належать до класу полікетидів. На жаль, досить часто їх знаходять у горіхах та сухофруктах. А найнебезпечнішим є саме B1, який виявили у турецькому продукті.

Раніше ми повідомляли, що з Туреччини в Україну везли потенційно небезпечний вантаж — велику партію мандаринів із плодовими мухами всередині.

Теги:
#Туреччина #Болгарія #Горіхи #Небезпека #Фісташки
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