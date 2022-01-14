Укр

В Украину завезли смертельно опасные орехи из Турции: что известно

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Орешки попали в регионы из Турции и Болгарии Новость обновлена 14 января 2022, 09:20
Орешки попали в регионы из Турции и Болгарии

В фисташках нашли афлатоксины группы В1, которые губительны для организма

По всей стране областные управления Госпотредслужбы публикуют предупреждения о смертельно опасных орехах, которые завезли в Украину из Турции и Болгарии.

В частности, ведомство Ивано-Франковской области получило предупреждение от системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и ​​кормах (RASFF). В нем говорится о том, что в скорлупе жареных фисташек, производителем которых является турецкая компания Alagözler Gida Paz. San. Ve Tic Ith Ihr Turz. Ltd. Sti, а экспортером — Malatya Pazari Kuruyemiscilik Sanayi ve Ticaret A.S., содержатся в превышенном количестве афлатоксины группы В1. Известно, что в Украину этот продукт попал из Турции через Болгарию, а распространением здесь занимается "Океан Компани Трейд", расположенная в Киеве.

В Госпотребслужбе просят украинцев ни в коем случае не есть данные орехи, а при их обнаружении — звонить по телефонам: (0342) 51-13-89, 51-13-92, или обращаться в территориальные управления. Что же касается операторов рынка, то им следует срочно снять фисташки с продажи.

Соответствующие объявления о токсичных орехах также сделали в Запорожской, Харьковской, Львовской (просят сообщить при выявлении продукции по телефону (032) 252-69-29) и других областях.

Отметим, что афлатоксины – это смертельно опасные микотоксины, которые относят к классу поликетидов. Увы, довольно часто их находят в орехах и сухофруктах. А наиболее опасным является именно B1, который выявили в турецком продукте.

Ранее мы сообщали, что из Турции в Украину везли потенциально опасный груз — крупную партию мандаринов с плодовыми мухами внутри.

Теги:
#Турция #Болгария #Орехи #Опасность #Фисташки
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