Укр

В Украине обнаружили почти 20 тонн зараженных мандаринов: подробности

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Живые личинки могли попасть на стол к украинцам Новость обновлена 02 января 2022, 08:27
Живые личинки могли попасть на стол к украинцам

В тоннах плодов нашли живые личинки средиземноморской плодовой мухи

Из Турции, где недавно нашли бездыханное тело украинского моряка, в Украину везли потенциально опасный груз — крупную партию мандаринов с неприятным сюрпризом внутри.

Как рассказали в Главном управлении Госпотребслужбы в Черновицкой области, фуру с 19,8 тоннами фруктов, которые должны были попасть на украинский рынок, остановили на таможне. Во время проверки оказалось, что мандарины заражены средиземноморской плодовой мухой: под кожурой нашли личинки в живом состоянии.

Отметим, что данный вид насекомых является опасным вредителем, а также объектом карантина, так как личинки легко разводятся в плодах. Помимо мандаринов, личинки могут быть в апельсинах, бананах, гранатах, лимонах, грейпфруте, хурме, персике и многих других фруктах, а также овощах и ягодах.

В результате, мандарины с личинками отправили обратно в Турцию, где должны утилизировать.

Напомним, что в Таврийске Каховского района Херсонской области украли грузовик с мандаринами. Причем, пострадал как сам магазин, так и участники действия.

Теги:
#Турция #Таможня #Мандарины #Мухи
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