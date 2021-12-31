Укр

Новогодняя кража: грузовик мандаринов стал добычей мошенников на Херсонщине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Мандарины - популярный новогодний продукт Новость обновлена 31 декабря 2021, 14:55
Мандарины - популярный новогодний продукт

Стоимость украденных цитрусовых — около 10 тысяч гривен.

На Новогоднем столе украинцев традиционно присутствуют фрукты — мандарины или апельсины. Это экзотическое лакомство привлекло не только сладкоежек, но и мошенников. В Таврийске Каховского района Херсонской области украли грузовик фруктов, причем пострадал и магазин, и сами участники действия.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Ху**ый Херсон".

Все произошло быстро — в магазин пришли двое мужчин и "купили" мандарин и апельсин, пока шла транзакция — погрузили в грузовик и поехали. Стоимость украденного оценили в 10 тысяч гривен. Полиция установила, кто это был, и кто вел грузовик. Но, как оказалось, они также жертвы многоступенчатого мошенничества — их нанял неизвестный человек для поставки груза в Николаев, а оттуда фрукты уже поехали дальше.

За работу оплату должны были получить по прибытию товара, но остались без денег. Пока местонахождение мандарин и апельсин на 10 тысяч неизвестно, как и личность таинственного виновника. В полиции, как пишут в Телеграм, не исключают вероятность организации схемы из мест лишения свободы.

Ранее "Телеграф" писал про способы мошенничества в Интернете — как не попасть на крючок злоумышленников.

Теги:
#Херсонская область #Мошенничество
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