Новорічна крадіжка: вантажівка мандаринів стала здобиччю шахраїв на Херсонщині

Вартість вкрадених цитрусових – близько 10 тисяч гривень.

На Новорічному столі українців традиційно присутні фрукти — мандарини чи апельсини. Ці екзотичні солодощі привабили не лише ласунів, а й шахраїв. У Таврійську Каховського району Херсонської області вкрали вантажівку фруктів, причому постраждала і магазин, і самі учасники дії.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Ху**ий Херсон".

Все сталося швидко — до магазину прийшли двоє чоловіків і "купили" мандарин та апельсин, поки йшла транзакція — завантажили у вантажівку та поїхали. Вартість вкраденого оцінили у 10 тисяч гривень. Поліція встановила, хто це був, і хто вів вантажівку. Але, як виявилося, вони також жертви багатоступінчастого шахрайства — їх найняла невідома людина для постачання вантажу до Миколаєва, а звідти фрукти вже поїхали далі.

За роботу оплату мали отримати після прибуття товару, але залишилися без грошей. Поки що місцезнаходження мандарин та апельсин на 10 тисяч невідоме, як і особа таємничого винуватця. У поліції, як пишуть у Телеграм, не відкидають ймовірність організації схеми з місць позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав про способи шахрайства в Інтернеті — як не потрапити на гачок зловмисників.