Рус

Новорічна крадіжка: вантажівка мандаринів стала здобиччю шахраїв на Херсонщині

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
26
Мандарини – популярний новорічний продукт Новина оновлена 31 грудня 2021, 14:55
Мандарини – популярний новорічний продукт

Вартість вкрадених цитрусових – близько 10 тисяч гривень.

На Новорічному столі українців традиційно присутні фрукти — мандарини чи апельсини. Ці екзотичні солодощі привабили не лише ласунів, а й шахраїв. У Таврійську Каховського району Херсонської області вкрали вантажівку фруктів, причому постраждала і магазин, і самі учасники дії.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Ху**ий Херсон".

Все сталося швидко — до магазину прийшли двоє чоловіків і "купили" мандарин та апельсин, поки йшла транзакція — завантажили у вантажівку та поїхали. Вартість вкраденого оцінили у 10 тисяч гривень. Поліція встановила, хто це був, і хто вів вантажівку. Але, як виявилося, вони також жертви багатоступінчастого шахрайства — їх найняла невідома людина для постачання вантажу до Миколаєва, а звідти фрукти вже поїхали далі.

За роботу оплату мали отримати після прибуття товару, але залишилися без грошей. Поки що місцезнаходження мандарин та апельсин на 10 тисяч невідоме, як і особа таємничого винуватця. У поліції, як пишуть у Телеграм, не відкидають ймовірність організації схеми з місць позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав про способи шахрайства в Інтернеті — як не потрапити на гачок зловмисників.

Теги:
#Херсонська область #Шахрайство
Одна з аварій під Глевахою
Київ
Зіткнулися десятки машин: під Києвом багато ДТП (карта, фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Одна з аварій під Глевахою
Зіткнулися десятки машин: під Києвом багато ДТП (карта, фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Вживання алкоголю на Новий рік може викликати похмілля 1 січня
Відіспатися і похмелитися не допоможе: чого не можна робити, якщо перепив на Новий рік
Дата публікації
Категорія
Разом із технікою, збільшується і контингент
Війська біля кордонів: опубліковано нові дані про пересування російських військ (фото)
Дата публікації
Категорія
Кадр відеоконференції на початку грудня
Санкції — Росії, допомога — Україні: про що говорили Байден та Путін перед Новим роком
Дата публікації
Категорія
Коронавірусна статистика по Україні на 31 грудня
На кінець року кількість хворих знову підскочила: свіжа статистика COVID-19 в Україні